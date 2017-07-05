Четыре медали завоевали легкоатлеты Чувашии на юниорском первенстве России в Калуге

В Калуге завершилось первенство России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет.

Соревнования собрали более 600 спортсменов из 70 регионов страны. Три дня легкоатлеты состязались в беге, прыжках, метании и других дисциплинах.

По итогам выступления в копилке сборной команды Чувашии оказались четыре медали, две из которых высшей пробы. 18-летний Станислав Федотов одержал победу в беге на 5000 метров, преодолев дистанцию за 14 минут 38,34 секунды. Ещё одно «золото» в копилку сборной Чувашии внёс Михаил Киргизов, одержавший победу в забеге на 10 000 метров. Его результат 31 минута 42,34 секунды. Оба спортсмена являются воспитанниками Чебоксарского училища олимпийского резерва им. В.М.Краснова.

В шаге от победы остался ещё один ученик Чебоксарского УОР Марсель Шагимов. Дистанцию 3000 метров с препятствиями он преодолел со вторым результатом — 9:14.86.

В секторе для метания диска отличился Владислав Гридней. В лучшей своей попытке он отправил снаряд на 49 метров 47 сантиметров и занял третье место в табели о рангах. Кроме того, он показал пятый результат в толкании ядра.

Сразу два спортсмена из Чувашии остались в шаге от призового подиума. В финальном забеге на 200 метров четвёртое место занял воспитанник республиканской СШОР №1 им. В. Егоровой Артём Афанасьев. Его товарищ по спортивной школе Сергей Морозов показал четвёртый результат в прыжках в высоту.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики