Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в совещании под председательством Дмитрия Медведева, в ходе которого обсуждена реформа контрольной и надзорной деятельности

5 июля Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провёл селекторное совещание, в ходе которого обсужден ход реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

В совещании, проведённом в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации, также приняли участие Заместитель Председателя Правительства Сергей Приходько, Министр Российской Федерации Михаил Абызов, Министр экономического развития Максим Орешкин, Министр юстиции Александр Коновалов, Министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка, представители ведомств, главы регионов, руководители общественных организаций.

От Чувашской Республики в совещании приняли участие руководители органов исполнительной власти и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в субъекте Российской Федерации, общественных объединений предпринимателей.

«Успех любой реформы в значительной мере зависит от эффективности её исполнения в регионах… Мы обсудим с коллегами, как организована эта работа и как обеспечивается координация реформы с территориальными органами», — заявил Дмитрий Медведев, обращаясь к участникам совещания.

Председатель Правительства РФ акцентировал, что с 2018 года все плановые проверочные мероприятия должны проводиться исходя из категории рисков. Оценка деятельности контрольно-надзорных органов будет даваться не по количеству проверок и выписанных штрафов, а по конкретным результатам. «Важно, чтобы не только приходили с проверкой, а фактически замеряли, насколько снизились смертность, травматизм, заболеваемость или экономический ущерб», — отметил Дмитрий Медведев. От этого будут зависеть и кадровые изменения, заметил он.

Премьер-министр обратил внимание, что сегодня при проведении контрольно-надзорных мероприятий нужно широко использовать возможности информационных технологий. «Нам предстоит совершить переход от долгих и дорогих очных проверок к дистанционным методам контроля — с помощью телеметрии, датчиков, фото- и видеофиксации и так называемого интернета вещей. Для этого крайне важно наладить быстрый и удобный обмен данными с регионами и таким образом шире вовлечь их в создаваемую единую информационную среду контроля и надзора», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Нужно также изменить философию контроля: перестроить его с принципа «найти нарушение и наказать любой ценой» на принцип «профилактика нарушений и предотвращение ущерба». «И люди наши, и, конечно, сам бизнес ждут от реформы конкретных результатов, прозрачности, современных и предсказуемых подходов, качества работы. Ждут нового уровня безопасности и нового уровня экономической свободы», — подчеркнул Председатель Правительства РФ.

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка представил информацию о наиболее распространённых проблемах, с которыми работают сотрудники органов прокуратуры. Было отмечено, что прокуратура зачастую сталкивается с нежеланием контрольно-надзорных органов менять устаревшие методы проверок. Кроме того, Юрий Чайка обратил внимание, что сегодня полиция может появиться в любой организации, изъять технику, парализовать работу. Проверки могут проводиться с превышением полномочий, и, даже вопреки закону, по анонимным обращениям. Генеральный Прокурор РФ рекомендовал контрольно-надзорным органам воздержаться от предвзятых выводов и настроиться на совершенствование взаимодействия с бизнесом.

Министр Российской Федерации Михаил Абызов представил участникам совещания новый стандарт кадрового менеджмента контрольных органов.

Отметим, приоритетная программа «Реформа контрольной и надзорной деятельности» включена в число проектов, которые реализуются на площадке Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Паспорт приоритетной программы утверждён на заседании президиума совета 21 декабря 2016 года.

Программа реализуется в три этапа, на каждом из которых планируется достигнуть конкретных результатов по восьми проектам. Это переход на риск-ориентированный подход с концентрацией проверок там, где выше риски для безопасности граждан; создание системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности; усиление профилактики нарушений; систематизация обязательных требований, исполнение которых проверяют инспекторы; совершенствование кадровой политики; противодействие коррупционным проявлениям; информатизация госконтроля, а также повышение качества надзора на региональном и муниципальном уровнях.

По завершении селекторного совещания Глава Чувашии Михаил Игнатьев обсудил с участниками мероприятия пути решения задач, которые ставятся перед регионами федеральными органами власти.

Правительством Российской Федерации поставлена задача за 5 лет вдвое снизить количество плановых и внеплановых проверок бизнеса.

По итогам 2016 года Чувашская Республика вошла в число лидеров среди субъектов Российской Федерации по нормативному регулированию контрольно-надзорной деятельности и в целом по организации контрольно-надзорной деятельности заняла 11-е место в рейтинге субъектов Российской Федерации.

В Чувашии в целях сокращения административного давления на бизнес контролирующие органы республики с 1 июля 2016 года размещают сведения о проверках в открытой автоматизированной системе «Единый реестр проверок» (оператором системы является Генеральная прокуратура Российской Федерации). В результате, в 2016 году общее количество проверок по региональному государственному контролю сократилось на 40%.

Кроме того, с 2016 по 2018 годы действует запрет на включение в план проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, что также существенно сократило количество проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Защита интересов государства и граждан страны, обеспечение безопасности на территории республики — наши приоритетные задачи», — подчеркнул Михаил Игнатьев, подводя итоги совещания.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики