Сразу несколько несчастных случаев на производстве произошло в Чувашии на минувшей неделе

ПОСТРАДАЛИ НА РАБОТЕ

Как сообщают в Следственном управлении СК РФ по Чувашии, днем 29 июня в Чебоксарах в одном из цехов организации по производству строительных материалов железобетонная плита при падении придавила ногу 41-летней работнице. При этом пострадали и находившиеся рядом женщины в возрасте 38 и 45 лет. Все они с различными травмами госпитализированы. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Еще одно ЧП случилось на молочном заводе в селе Новое Чурашево Ибресинского района. Около 2 часов ночи 30 июня в цеху сухого обезжиренного молока вышел из строя двигатель. Когда двое работников стали устранять неисправность, из емкости с молочной смесью произошел выброс горячего пара. Мужчины получили обширные термические ожоги. Пострадавших госпитализировали.

Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, проводятся судебно-медицинские экспертизы, а также проверка исполнения на предприятиях требований законодательства об охране труда и техники безопасности.