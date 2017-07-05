Пропуск на большие старты

Воспитанница чувашской школы спортивной ходьбы Клавдия Афанасьева получила допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) для участия в международных стартах в качестве нейтрального спортсмена. Об этом сообщает Минспорт Чувашии.

Клавдия Афанасьева является победительницей и серебряным призером первенства России в ходьбе на 20 км, чемпионкой Европы среди юниоров на дистанции 10 км, победительницей Кубка Европы в ходьбе на 10 км.

«Таким образом, Клавдия сможет выступить на чемпионате Европы среди молодежи, который пройдет в Польше с 13 по 16 июля, при условии получения приглашения от организаторов и выполнения других формальностей», — говорится на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Добавим, 21-летняя Клавдия Афанасьева стала 25-й российской спортсменкой, кому ИААФ разрешила выступать за рубежом. Ранее подобный допуск ИААФ получила другая спортсменка из Чувашии, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.