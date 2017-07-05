Губит людей беспечность

30 июня в службу спасения Чувашии поступила информация о несчастном случае на Волге в районе города Козловки. Около шести часов утра во время рыбалки с лодки выпал за борт и утонул 64-летний горожанин.

Мужчина был с другом, однако помочь оказавшемуся в воде товарищу тот не успел — пожилой рыбак спасательный жилет почему-то не надел, хотя он имелся в лодке, и ко дну ушел стремительно. Тело погибшего пока не найдено.

Это, к сожалению, далеко не первая трагедия подобного рода — с начала текущего года на воде произошло уже восемь происшествий, официально семь из них закончились гибелью людей, в том числе двух детей.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Чувашии, начало печальной статистике было положено еще 8 апреля. Тогда опять же на Волге возле Козловки молодой рыбак 1985 года рождения утонул при установке донных снастей.

И вот наступило лето. Июнь проходил без происшествий, пока в последний день месяца не случилась трагедия на Волге. Кроме того, 30 же июня в Ибресинском районе в пруду обнаружили наконец тело мужчины 1984 года рождения, утонувшего несколькими днями ранее.

А 3 июля в пруду неподалеку от деревни Анаткасы Аликовского района утонул девятилетний мальчик. По данному факту Ядринским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Чувашии проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки, не умевший плавать ребенок захлебнулся, купаясь в пруду. Взрослых поблизости не было, дома пропажу ребенка обнаружили только вечером. Его тело нашли на расстоянии около десяти метров от берега пруда. Мест для купания на водоеме предусмотрено не было, сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по Чувашии.