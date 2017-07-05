Должен будешь…

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ ВЕШАЮТ НА ДОВЕРЧИВЫХ ЛЮДЕЙ НЕ ТОЛЬКО ЛАПШУ, НО И КРЕДИТЫ

Современные многоходовые схемы обмана «великому комбинатору» Остапу Бендеру даже не снились, не говоря уже о том, что преступника и жертву разделяют порой тысячи километров и они в глаза друг друга не видели.

На днях, к примеру, в УМВД России по г. Чебоксары обратился чебоксарец, который и сам не понял, как по телефону оформил микрозайм на свое имя и подарил эти деньги мошенникам.

Как-то преподаватель одного из чебоксарских вузов пробовал играть на электронной бирже и просадил там некоторую сумму «зеленых». Он уже и думать забыл про свою неудавшуюся попытку стать биржевым магнатом, но тут ему позвонил неизвестный и сообщил, что в отношении виртуальных брокеров возбуждено уголовное дело и у чебоксарца есть все шансы вернуть хотя бы половину из проигранных денег. Для этого требовалось только продиктовать данные банковской карты, что горожанин без промедления и сделал, включая и цифры на оборотной стороне карточки. Что и нужно было злоумышленникам. После этого заглотивший «наживку» педагог уже не задумываясь выполнял все указания своего телефонного собеседника: передал ему коды доступа в «личный кабинет» банка из поступавших на телефон сообщений, как и просил звонивший, зачем-то подтвердил оператору, что работает на заводе в Чебоксарах.

Странные звонки и необычность самой ситуации не насторожили мужчину, даже когда девушка спросила его по телефону, для каких целей ему потребовались деньги. Вскоре ему на самом деле пришло сообщение о зачислении на счет 20 тысяч рублей, но это, как выяснилось позже, был кредит, оформленный на его имя в одной из микрофинансовых организаций.

Благодаря конфиденциальной информации, которую житель Чебоксар так неосмотрительно передал мошенникам, те сумели за час с небольшим «повесить» на него кредит на указанную выше сумму, да еще и распорядиться этими деньгами.

Пострадавшему ничего не оставалось делать, как обратиться сначала в банк, чтобы заблокировать свою карту, а затем и в полицию, чтобы помогли найти злоумышленников. Проводятся необходимые мероприятия…