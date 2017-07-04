Демонтаж с последствиями

В мае этого года в квартире, расположенной на четвертом этаже одного из домов по улице Пирогова в Чебоксарах, погиб 38-летний мужчина.

Хозяева квартиры пригласили его для демонтажа кирпичной перегородки между одной из комнат и лоджией. В ходе работы часть перегородки от ударов кувалдой упала в сторону лоджии, где как раз и находился мужчина. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, «демонтажник» скончался на месте происшествия.

В ходе проверки выяснилось, что мужчина выполнял демонтажные работы по устной договоренности с заказчиками и без соблюдения правил техники безопасности, сообщили в СУ СКР по Чувашии.