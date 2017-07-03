Цивильская Тихвинская ярмарка приглашает в гости

С 6 по 9 июля 2017 года в Цивильске будет проходить традиционная Тихвинская ярмарка.

По установившейся традиции ярмарка проводится на территории Ярмарочной площади возле Тихвинского Богородицкого женского монастыря.

На ярмарке будут представлены изделия ручной работы, предметы декоративно-прикладного искусства, изделия и скульптуры из сена и соломы, из металла, а также атрибуты любой ярмарки – свистульки из керамики и многое другое.

Украшением ярмарки станут выступления профессиональных артистов, фольклорных коллективов как из Цивильского района, так и других районов республики и регионов страны. В «Национальной деревне» для всех желающих покажут и расскажут о традициях разных народов. На ярмарке будет широко представлена продукция сельскохозяйственных предприятий и предприятий перерабатывающей промышленности, производителей товаров народного потребления. Все дни будут работать детские аттракционы. В дни Тихвинской ярмарки приверженцев активного образа жизни и любителей спорта ждет насыщенная спортивная программа.

В первый день ярмарки будет организована выставка «Сохранение и передача национальных культурных традиций от матери к дочери, от отца к сыну», посвященная Году Матери и Отца. Также можно стать свидетелем спортивных баталий за Кубок ГК «Эстет» по пляжному футболу среди детей. Торжественное открытие ознаменуется театральным представлением «Этой ярмарки краски». Здесь будут звучать шутки и веселый смех, клоуны и скоморохи зазовут цивилян и гостей на веселое представление с песнями и плясками. Воспитанники детских садов организуют парад экомоды, посвященный Году экологии. Эти костюмы поразят своей оригинальностью и своеобразием, фантазией и выдумкой. Состоится торжественное вручение аттестатов выпускникам школ Цивильского района. Вечером пройдут народные гуляния в русском стиле «Вечерок у костра» с участием ансамбля «Салкус», праздник плавающих свечей и фонарей, дискотека. Завершится первый день ярмарки фейерверком.

7 июля ярмарка начнется с Межрегионального фестиваля-конкурса мастеров кузнечного дела «Сунтал сасси», который стал уже традиционным. Грандиозная программа ожидает всех участников на празднике «Акатуй — 2017». При подведении итогов посевной кампании аграрии получат заслуженные награды, для них будут звучать песни сводного хора, все желающие встанут в общий большой хоровод. Затем для любителей веселых частушек и гармони состоится концерт Анастасии и Захара Заволокиных. Также в программе «Играй, гармонь» можно познакомиться с музыкальным самобытным и профессиональным творчеством людей, исполняющих народную музыку, песни и частушки. Этот день богат такими спортивными мероприятиями, как пляжный футбол, самбо, вольная борьба, бокс, сельское многоборье среди сельских поселений, где принимают участие команды местных поселений, соревнующие в метании гири в длину, в гиревом спорте и перетягивании каната. Вечерняя программа предполагает участие творческих коллективов из регионов России в открытом фестивале «На перекрестке национальных культур», молодежную дискотеку с гостями из «Голден флеш» и традиционный фейерверк.

Третий день ярмарки, 8 июля, будет посвящен Дню семьи, любви и верности. Это и гастрономический фестиваль «Ярмарка вкусов» для семей, что любят поколдовать на кухне, и торжественное чествование супружеских пар, что прожили в любви и верности много лет, и вручение медалей «За любовь и верность». К 125-летнему юбилею композитора, драматурга, земляка Цивильского района Федора Павлова соберутся на фестиваль творческие коллективы республики, где прозвучат музыкальные композиции юбиляра. Задорными танцами порадует юное поколение цивилян во время районного фестиваля хореографических коллективов «Башмачок» и концерта танцевального клуба «Step-by-step». Кроме того, в этот день можно поболеть за мужские и женские команды, соревнующиеся в пляжном волейболе, пауэрлифтинге, масс-рестлинге, каратэ. Для любителей шашек и шахмат — республиканский турнир памяти З. А. Нестерова. В старину погрузит цивилян и гостей фестиваль традиций, обрядов и обрядовых песен. Эстафету примут звезды чувашской эстрады, их поддержат известные коллективы блока радиостанции «Русское радио». Фейерверк и дискотека завершат этот день.

9 июля состоится торжественное закрытие ярмарки. Те, кто еще не посетил Цивильскую Тихвинскую ярмарку, имеют последнюю возможность стать участником спортивных мероприятий и концертов, попробовать блюда национальной кухни, полюбоваться творением народных умельцев.

Источник: Цивильский район Чувашской Республики