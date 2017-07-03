Рост тарифов на коммунальные услуги с 1 июля в среднем по Чувашии не превысит 3,9 процента

Сегодня, 3 июля, в ходе еженедельной планёрки у Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева обсудили вопрос об уровне тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2017 года и социальных гарантиях малообеспеченным семьям.

С основной информацией по теме выступила и.о. руководителя Госслужбы Чувашии по конкурентной политике и тарифам Ирина Крылова.

Рост платы граждан ежегодно ограничивается Правительством Российской Федерации путём установления соответствующих индексов в среднем по субъектам РФ, отметила Ирина Крылова. Индекс изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2017 года в среднем по республике не превысит предельного значения, установленного Правительством Российской Федерации, в размере 3,9%. Максимальное изменение размера платы граждан за коммунальные услуги по отдельным муниципальным образованиям республики на 2017 год с 1 июля 2017 года может составить 6,2%, но в среднем по республике не может превысить 3,9%.

Ирина Крылова отметила, что в республиканском бюджете Чувашской Республики предусмотрены средства гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в целях социальной поддержки малоимущего населения.

По информации Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики, за период с января по май 2017 года меры социальной поддержки на оплату ЖКУ оказывались 315 775 гражданам, или 25,6% от общей численности населения республики. На эти цели направлено 664,1 млн рублей. Средняя сумма поддержки на 1 человека составила 420,6 рубля в месяц.

Все социальные обязательства перед гражданами выполняем, сбоев при выплате субсидий на оплату ЖКУ не допущено, отчитался министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Сергей Димитриев.

Михаил Игнатьев отметил, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги — чувствительная для населения тема. Он подчеркнул, что вопрос формирования тарифов должен быть максимально прозрачным и понятным, и призвал давать необходимые комментарии и разъяснения, доводить информацию до широкой общественности.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики