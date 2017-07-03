Обсуждены вопросы строительства здания Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа

Строительство здания Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова обсуждено в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с руководителями органов власти 3 июля.

Министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Юрий Исаев доложил, что в соответствии с «дорожной картой» развития кадетского образования в г. Чебоксары предусмотрено строительство республиканской кадетской школы на 400 мест.

Чувашский кадетский корпус имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова будет создан на базе бюджетного общеобразовательного учреждения Чувашской Республики «Республиканская кадетская школа им. Героя Советского Союза А.В. Кочетова». На обучение будут принимать школьников, начиная с 5 класса, причём не только жителей республики, но и других регионов.

По итогам открытого электронного аукциона подписан контракт на строительство здания Чувашского кадетского корпуса с ООО «Фирма «Старко» на 484,9 млн рублей. Ввод объекта планируется 1 сентября 2018 года.

Кроме того, за счёт средств благотворителя — группы компаний «РЕНОВА» — будет построен спальный корпус на 250 мест. Сумма инвестиций ГК «РЕНОВА» составит 140 млн рублей.

Напомним, 28 июня в Министерстве обороны Российской Федерации подписано четырёхстороннее соглашение об оказании помощи создаваемому Чувашскому кадетскому корпусу.

Свои подписи под документом поставили Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель Совета директоров группы компаний «РЕНОВА» Виктор Вексельберг.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу выразил уверенность, что деятельность Чувашского кадетского корпуса позволит воспитанникам «научиться быть самостоятельными, ответственными людьми и сделать всё необходимое для процветания своей страны».

Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич обратил внимание, что кадетские учебные заведения ПФО закреплены за конкретными военными частями и высшими военными учебными заведениями. Как результат, порядка 60 процентов выпускников кадетских корпусов поступают в вузы Минобороны.

Виктор Вексельберг обратил внимание, что в их планах не только строительство спального корпуса, но и дальнейшее сотрудничество.

Как отмечает Глава Чувашии Михаил Игнатьев, одним из показателей эффективности проводимой в Чувашии военно-патриотической работы является ежегодное выполнение в полном объёме плана по призыву и отправке юношей в Вооруженные Силы Российской Федерации. В Вооруженных Силах РФ на контрактной основе сегодня служат более 8 тысяч уроженцев Чувашии.

Для проектирования и строительства здания Чувашского кадетского корпуса выделен участок площадью 3982 кв. метра, расположенный по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар. Рядом с кадетским корпусом предусмотрено строительство ледового катка.

Министр образования и молодёжной политики Чувашской Республики Юрий Исаев сообщил, что публичные слушания по строительству кадетской школы проведены.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики