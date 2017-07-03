В Чувашии завершают устранение последствий непогоды

Последствия обрушившейся в выходные дни непогоды обсуждены на совещании Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров и руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств 3 июля.

«Погода проверяет нас на прочность. В регионах ситуация разной степени сложности. У нас тоже произошли аварии, отдельные населённые пункты оставались без электроэнергии, газа. Все службы вовремя среагировали и оперативно взялись за устранение аварий», — отметил руководитель региона.

Председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров доложил об оперативной обстановке и проведённой работе.

Серьёзные катаклизмы обошли республику стороной, но в пятницу – субботу ситуация была близка к чрезвычайной, констатировал он. Шквалистый ветер и обложные дожди затронули всю территорию Чувашской Республики. В шести районах: Красночетайском, Аликовском, Шумерлинском, Канашском, Вурнарском, Урамарском — было зафиксировано отключение электроэнергии, вызванное перехлёстом высоковольтных линий, обрывом проводов. По словам Вениамина Петрова, 23 населённых пункта, 2373 домовладения, ряд социальных объектов и сельхозпредприятий временно остались без электроэнергии. Больше всего в этом плане пострадал Вурнарский район. Благодаря принятию своевременных мер реагирования подача электроэнергии полностью восстановлена.

Кроме того, в Красночетайском районе была повреждена кровля 18-квартирного жилого дома. «Ремонтные работы продолжаются, они должны быть завершены сегодня. Благодаря оперативно принятым мерам протечек нет», — сообщил Председатель ГК ЧС Чувашии. По его данным, в этом же районе человеческий фактор стал причиной возникновения другого ЧП. «Манипулятор задел газопровод. В результате в деревнях Мижеркасы и Питишево 201 жилой дом и социальные объекты остались без газа. Ремонтно-восстановительные работы здесь также будут завершены сегодня», — рассказал он.

Михаил Игнатьев подчеркнул, по этому факту необходимо провести объективное расследование. Глава Чувашии обратил внимание руководителей муниципалитетов на необходимость принятия превентивных мер на случай ухудшения погодных условий. В частности, следует проверить состояние старых деревьев во избежание их валежа.

В связи со случившейся крупной автокатастрофой в Татарстане, унёсшей жизни людей, а также с двумя ДТП со смертельным исходом, произошедшими на прошлой неделе в Чувашии, была обозначена необходимость усиления контроля за дорожной ситуацией. Глава региона распорядился провести внеочередное заседание комиссии по дорожно-транспортным происшествиям, особое внимание уделить инструктажу, предрейсовым осмотрам водителей, обеспечить исправность работы всех камер видеофиксации нарушений ПДД.

«Надо принимать упреждающие меры. Приоритет государственной политики — обеспечение безопасности жителей Чувашской Республики», — подчеркнул он.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики