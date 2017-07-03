Состоялось видеоселекторное совещание с главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной

3 июля заместитель министра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов, главный внештатный специалист терапевт Минздрава Чувашии Лариса Тарасова и главный внештатный специалист невролог Минздрава Чувашии Вера Иванова приняли участие в видеоселекторном совещании с главным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной.

Оксана Михайловна озвучила основные демографические показатели РФ, сделав акцент на мониторинге показателей заболеваемости и смертности от хронических неинфекционных заболеваний. Она также представила план работы с главными внештатными специалистами регионов России, сообщив, что в ноябре этого года в Москве планируется проведение профильной комиссии по терапии с разбором наиболее актуальных вопросов, направленных на улучшение демографических показателей РФ.

Были заслушаны отчеты главных внештатных терапевтов Министерства здравоохранения Республики Бурятия и департамента здравоохранения Томской области.

Кроме того, в рамках совещания был разобран клинический случай гранулематоза Вегенера, как наиболее сложного в плане дифференциальной диагностики и подбора терапии.

Данные совещания будут проходить на регулярной основе в первую среду каждого месяца с целью координации деятельности региональных терапевтических служб и мониторинга 19 «сигнальных» показателей. 6 сентября планируется заслушать доклады главных терапевтов Приволжского федерального округа.

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики