В июле мобильные медицинские комплексы будут работать в Новочебоксарске

1 июля, в субботу, в Чебоксарах на площадке перед МТВ-центром работали мобильные медицинские комплексы.

Несмотря на непогоду, желающих пройти обследование и получить консультацию врачей было немало. Из более полусотни человек, обратившихся в мобильный комплекс «Диспансеризация», 30 человек прошли терапевтический осмотр, электрокардиограмму сердца, сдали кровь на клинический анализ, измерили артериальное давление. Посетители торгового комплекса в этот день также могли бесплатно пройти маммографию и флюорографию в цифровых медицинских кабинетах «на колесах».

В течение июня мобильные медицинские комплексы работали в столице республике: каждую субботу они вели прием возле крупных торговых центров города Чебоксары. В течение июля пройти обследование в мобильных комплексах смогут жители Новочебоксарска. Ознакомиться с графиком их работы можно на официальном сайте Минздрава Чувашии>>>

Источник: Министерство здравоохранения Чувашской Республики