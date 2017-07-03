Состоялось заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике

30 июня заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев провёл заседание Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике в режиме видео-конференц-связи с главами администраций муниципальных районов и городских округов.

Одной из основных тем стало обсуждение задачи повышения эффективности работы по профилактике преступлений, связанных с семейно-бытовым насилием.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Александр Макаров рассказал, что всего на профилактических учётах ОВД республики состоит 5681 лицо различной категории. При этом на учёте состоят 1803 лица, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, 502 лица, больных алкоголизмом, состоящих на учёте в медицинских организациях, 382 больных наркоманией, которые также представляют потенциальную угрозу для членов семьи и окружающих. Одним из основных факторов, влияющих на преступность в быту, он назвал распространение пьянства и алкоголизма. Важной составляющей в профилактике подобных преступлений является организация превентивной работы с лицами, состоящими на учёте.

Юрий Васильев обратил внимание на то, что преступления в сфере семейно-бытовых отношений зачастую совершаются лицами, которые должны находиться в постоянном поле зрения субъектов профилактики правонарушений, в том числе правоохранительных органов. Однако не во всех муниципалитетах организовано должное взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции по вопросам своевременного выявления и охвата индивидуальными профилактическими мероприятиями людей, склонных к совершению правонарушений.

Деятельность советов профилактики правонарушений организована во всех сельских поселениях. При этом организация их работы комиссиями по профилактике правонарушений в муниципальных районах и городских округах республики проверяется нерегулярно, ситуация должным образом не оценивается. Администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо организовать на постоянной основе взаимодействие с образовательными организациями, медицинскими организациями, органами социальной защиты населения по вопросам получения упреждающей информации о фактах насилия в семье, отметил он.

Необходимо усилить работу по выявлению и постановке на учёт лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений и представляющих опасность для окружающих, проводить с ними профилактическую работу, активно использовать для этого силы общественности и органов местного самоуправления. «Каждый должен выполнять свои обязанности добросовестно. Нужна реальная работа на местах, а не отписки», — подчеркнул заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики.

Министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов и начальник отделения информации и общественных связей Министерства внутренних дел по Чувашской Республике Олег Ашнин рассказали о проводимой информационно-разъяснительной работе с населением в средствах массовой информации, направленной на противодействие преступности и профилактику правонарушений.

Олег Ашнин призвал активно работать с официальными аккаунтами МВД по Чувашской Республике в социальных сетях, где размещается информация предупредительного характера, поскольку большая часть молодёжи получает сведения именно через социальные сети. Он обратил внимание на ряд актуальных тем, которые должны доводиться до каждого жителя республики. В частности, проблема мошенничества с использованием телефонной связи, банковских карт и сети Интернет.

Временно исполняющий обязанности первого заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике – Чувашии Александр Ильницкий рассказал о мерах профилактики правонарушений, социальной адаптации и трудоустройстве лиц, содержащихся в исправительных учреждениях.

О работе органов местного самоуправления по профилактике правонарушений и деятельности Комиссии по профилактике правонарушений в Чувашской Республике проинформировали исполняющий обязанности министра юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Ольга Казарина и начальник Управления контроля и общественной безопасности Главы Чувашской Республики Алексей Метёлкин. По каждому рассмотренному вопросу приняты соответствующие решения, направленные на повышение эффективности проводимой работы по профилактике правонарушений.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики