Состоялось совместное заседание Совета по делам национальностей Чувашской Республики и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской Республике

30 июня заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев провёл совместное заседание Совета по делам национальностей Чувашской Республики и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями в Чувашской Республике.

Юрий Васильев отметил, что в Чувашии национальный вопрос стоит не так остро, как в ряде других субъектов страны. Вместе с тем есть резервы для повышения эффективности работы по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, духовно-нравственному воспитанию молодого поколения, укреплению гражданского мира и согласия в обществе. Вопросы практической реализации этой деятельности были обсуждены в ходе заседания.

Начальник отдела культуры, по делам национальностей, туризма, информационной политики и архивного дела администрации г. Алатыря Вероника Исаева сообщила, что при администрации создан и ведёт активную работу Совет по делам национальностей и взаимодействию с религиозными объединениями. В муниципальной программе «Развитие культуры и туризма» на 2014–2020 годы» значительное место отводится совместной работе с религиозными объединениями, учреждениями культуры и образования в осуществлении гуманитарных, социально-культурных, просветительских мероприятий, акций милосердия, деятельности по сохранению и восстановлению памятников историко-культурного наследия.

Проводятся десятки мероприятий этой направленности, среди крупнейших — ежегодно проводимые Дни славянской письменности и культуры. В их программе — Кирилло-Мефодиевские чтения, Слёт юных богословов, Межрегиональный хоровой фестиваль «Поющий Алатырь», городской конкурс историко-краеведческих работ «Живая старина», республиканский фестиваль «Радуга истоков», Праздник просвещения. С 2010 года проводится Межрегиональный культурно-благотворительный фестиваль творчества инвалидов «Во имя жизни». В нём ежегодно участвуют более 100 участников из регионов России. Духовно окормляют фестиваль священники Алатырской епархии.

С сентября 2008 года в учебные планы школ введён социокультурный курс «Истоки». Он направлен на развитие духовного мира детей и призван приблизить их к вечным истинам через простые понятия — имя, род, вера, честь, терпение, любовь.

Юрий Васильев отметил бережное отношение алатырцев к сохранению культурного наследия и традиций. Он высоко оценил работу, организованную администрацией Алатыря во взаимодействии с религиозными объединениями, учреждениями культуры и образования, и поблагодарил всех, кто задействован в ней. Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики предложил изучать и тиражировать алатырский опыт в других муниципальных районах и городских округах.

Проректор по воспитательной работе Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, кандидат педагогических наук Оксана Ефремова рассказала о деятельности студенческого клуба интернациональной дружбы и культуры «Меридиан».

В вузе обучаются студенты из 60 регионов Российской Федерации и 11 зарубежных стран. Клуб создан в целях успешной адаптации ребят, укрепления межнациональных отношений, он работает по девизом «Мы разные, но мы едины». Члены клуба организуют различные мероприятия. Среди них — ставший традиционным вечер интернациональной дружбы и культуры, где студенты разных национальностей рассказывают о своей малой родине, национальных особенностях родной культуры, организуют совместные концертные номера, разучивают народные танцы, а также приобретший республиканский масштаб проект «ВестоЧКИ», цель которого — утверждение в сознании молодых людей уважения к правам человека.

Члены клуба принимают участие в общественно значимых мероприятиях, проводимых в Чувашской Республике, в деятельности по профилактике экстремизма и воспитанию толерантности. Студенты информируют сверстников о действиях при обнаружении подозрительных предметов, правилах поведения при возникновении экстремальных ситуаций, участвуют в работе тематических круглых столов.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики положительно оценил работу, проводимую Чебоксарским кооперативным институтом.

О деятельности Чувашской республиканской общественной организации «Немецкий культурный центр» и общественной организации «Чебоксарская городская немецкая национально-культурная автономия» рассказала председатель Чувашской республиканской общественной организации «Немецкий культурный центр» Элона Румянцева. Она отметила, что деятельность данных общественных организаций направлена на реализацию прав этнических немцев на сохранение самобытности, развитие языка, образования, национальной культуры. Автономия неоднократно организовывала проведение этнокультурных лагерей для детей из числа российских немцев Центрального и Северо-Западного регионов России. Немецким культурным центром организуются выставки, традиционные национальные праздники, курсы изучения немецкого языка, работа кружков: музыкального, исторического, рукоделия, национальной кухни.

Элона Румянцева также представила предложения по развитию взаимодействия в области культуры и искусства, которые получили поддержку Юрия Васильева и других участников заседания.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики