30 июня Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественной церемонии открытия X Дня главы и муниципального служащего муниципального образования Чувашской Республики и награждении победителей соревнований среди муниципалитетов в деревне Малый Сундырь Чебоксарского района.

В мероприятии также участвовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Леонид Черкесов, Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашс­­кой Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашс­­кой Республики Юрий Васильев, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Александр Иванов, председатель Правления Совета муниципальных образований Чувашской Республики, глава администрации Аликовского района Александр Куликов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислав Николаев.

Михаил Игнатьев выразил признательность главам муниципалитетов и муниципальным служащим за ответственный и созидательный труд. Благодаря успешному взаимодействию всех ветвей власти и бизнес-сообщества Чувашия вошла в число самых инвестиционно привлекательных субъектов Российской Федерации, обеспечивается динамичное социально-экономическое развитие муниципалитетов. «Будущее районов и городов во многом зависит от эффективности вашей работы», – отметил он.

Проведение Дня главы и муниципального служащего стало доброй традицией. Соревнования укрепляют командный дух для эффективной реализации важнейших направлений государственной политики на местном уровне и решения самых острых вопросов, определяющих качество повседневной жизни граждан, подчеркнул Глава республики.

Команды муниципалитетов соревновались в комбинированной эстафете, силовом троеборье «Богатырь глава» и в определении лучших косарей.

Первое место в борьбе за звание «Богатырь глава» завоевал глава Кшаушского сельского поселения Чебоксарского района Сергей Мульдияров, второе место – глава Индырчского сельского поселения Янтиковского района Анатолий Семенов, третье – глава Климовского сельского поселения Ибресинского района Денис Денисов. Соревнование включало в себя перекидывание гири через ворота, приседание с мешком, наполненным песком, перемещение гружёной телеги на время.

В конкурсе «Коси коса пока роса» победу одержал глава администрации Красночетайского района Александр Башкиров, второе место занял и.о. главы администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, третье место – глава администрации Ибресинского района Сергей Горбунов.

В комбинированной эстафете пальму первенства одержала команда Чебоксарского района. Второе место заняла команда Мариинско-Посадского района. Замкнула тройку лидеров команда Канашского района.

Глава республики также осмотрел спортивные площадки для сдачи норм ГТО, футбольных и волейбольных игр, посетил открывшийся на днях новый музей суваро-болгаро-чувашской культуры, истории почты и Сибирского тракта на территории местного Центра краеведения и туризма «Чемен карти».

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики