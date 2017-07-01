МИХАИЛ ДАВЫДОВ, главный внештатный онколог Минздрава РФ:

«В нескольких регионах страны специализированные онкологические диспансеры ликвидированы как самостоятельные подразделения, а их функции разрознены по инфраструктуре областных больниц. Такая ситуация, например, в Калининграде и Тюмени. Немало регионов, где диспансеры в бедственном положении — требуется полная реконструкция зданий, оборудования. Яркий пример — Новосибирск. К счастью, есть регионы и с высоким уровнем организации онкологической помощи. Но их немного. Могу назвать: Иркутск, Казань, Иваново, Барнаул, Чебоксары, Уфа, Красноярск, Ростов-на-Дону».