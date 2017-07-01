Работа успешная, позиции стабильные

Сразу две известные исследовательские организации опубликовали на днях результаты своих наблюдений, посвященных губернаторскому корпусу России.

Компания «Медиалогия» подготовила очередной выпуск медиарейтинга глав регионов в сфере ЖКХ по итогам минувшего мая. Десятую строчку в ТОП­50, поднявшись сразу на двадцать позиций, занимает Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Такое серьезное перемещение в рейтинге эксперты Медиалогии объясняют предложением руководителя нашей республики расселять аварийное жилье с учетом социального статуса проживающих, на основе принципа социальной справедливости. Он озвучил пять принципов такого расселения: развитие застроенных территорий, рынка арендного жилья, поддержка инициатив собственников помещений по реализации проектов реконструкции, введение специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийных домов и выдача государственных или муниципальных жилищных сертификатов для переселяющихся из аварийных домов.

На 20 позиций вверх переместился Глава Чувашии в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ и на 1 – в национальном рейтинге глав субъектов РФ

А Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвященное оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации за май — июнь текущего года в рамках проекта «Национальный рейтинг». Глава Чувашии Михаил Игнатьев занимает 21­ю строчку в первой, самой престижной, группе этого рейтинга.

«Очень сильное впечатление на экспертов произвела информация, обнародованная на Петербургском международном экономическом форуме, согласно которой Чувашская Республика заняла второе место по состоянию инвестиционного климата среди регионов РФ, — пишут составители рейтинга. — Близкое по тематике исследование ВШУ также поставило ее достаточно высоко: на 7­е место. Хотя следует отметить, что некоторые эксперты ставят под сомнение объективность этих оценок, однако авторитет составителей упомянутых рейтингов настолько высок, что «сомневающиеся» находятся в явном меньшинстве… В целом большинство экспертов признало в рассматриваемый период работу Михаила Игнатьева достаточно успешной, а его позиции стабильными».