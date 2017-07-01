Девочка, сбежавшая из детского дома в Алатыре, нашлась

ПРОПАЛА И НАШЛАСЬ

У всех все еще на слуху трагическая история с пропавшей девочкой в Цивильске, а между тем тревожные вести в начале недели пришли из Алатыря — из оздоровительного лагеря сбежала воспитанница детского дома. Вчера беглянку нашли в Чебоксарах.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Чувашии, к счастью, девочка жива и здорова. Известно, что 15-летняя подопечная одного из детских домов республики уже не первый раз сбегает из госучреждений.

Тем не менее прокуратура республики и СУ СКР по Чувашии ведут проверку по факту самовольного ухода подростка с территории детского оздоровительного лагеря. В ходе нее будет дана оценка исполнению руководством и должностными лицами оздоровительного учреждения, детского дома и других субъектов профилактики требований законодательства.