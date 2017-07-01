Деньги лопатой?

Ранним утром по тропинке к заводу по улице Промышленной в Новочебоксарске шла женщина с рюкзаком. И вдруг услышала шаги за спиной, а затем кто-то ударил ее по голове тяжелым предметом. Женщина упала, а незнакомец потащил ее, схватив за рюкзак.

Каким-то чудом жертве ограбления удалось освободиться, скинув рюкзак с плеч. После чего она отбежала в сторонку и попросила прохожих вызвать полицию. Несмотря на травму, женщина помогла патрульным задержать нападавшего, который не успел далеко скрыться. Житель Чебоксар вместе с похищенным рюкзаком был доставлен в отделение полиции. Он с трудом вспомнил, что накануне гулял в Новочебоксарске в компании знакомых, но как очутился в этом микрорайоне и откуда в его руках взялась саперная лопата — объяснить не смог.

На суде ранее судимый чебоксарец сообщил, что, возможно, таким образом просто «хотел убрать прохожую с дороги», но грабить никого не собирался. К этим показаниям суд, естественно, отнесся критически. К тому же близкие обвиняемого рассказали, каким тот бывает агрессивным, когда пьян. В итоге подсудимого признали виновным в разбойном нападении и приговорили к четырем годам лишения свободы со штрафом в 50 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

То же самое «оружие» использовали и жители Мордовии, совершившие нападение на АЗС в Алатырском районе и похитившие из сейфа 50 тысяч рублей.

Их земляк, снимавший в Алатыре квартиру, как-то обронил в разговоре, что по ночам на заправке дежурит всего один диспетчер, вот молодые люди и явились сюда за «добычей». А через неделю «налетчики» уже давали показания в отделении полиции. И хотя затем подсудимые внезапно стали все отрицать, Алатырский суд признал приятелей виновными в разбое и приговорил к десяти и семи годам лишения свободы соответственно. Они обжаловали данное решение, поэтому приговор пока не вступил в законную силу…