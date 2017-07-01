Состоялось рабочее совещание по вопросу реконструкции аэропорта г. Чебоксары

29 июня текущего года с участием представителей Минтранса Чувашии, Минэкономразвития Чувашии, Минюста Чувашии, казенного предприятия Чувашской Республики «Аэропорт Чебоксары», ООО «Международный аэропорт Чебоксары», администрации города Чебоксары, проектировщиков и кадастровых инженеров состоялось рабочее совещание, на котором рассмотрены вопросы исполнения Соглашения реализации проекта по развитию аэропортового комплекса г. Чебоксары, расположенного по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, пл. Скворцова, д. 1, в том числе варианты проведения реконструкции данного комплекса.
По результатам совещания выработаны совместные мероприятия по решению рассматриваемых вопросов и установлены сроки их реализации.
Отметим, что реконструкция аэропорта города Чебоксары направлена на увеличение комфортности обслуживания пассажиров и увеличение пассажиропотока.
Источник: Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики