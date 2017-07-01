По итогам рейтинга глав регионов России по уровню содействия развитию конкуренции в 2016 году Чувашия улучшила свои позиции и заняла 5-е место

Сегодня представители Министерства экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики участвуют в семинаре «Итоги внедрения стандарта развития конкуренции в 2016 году» в г. Москва, где подведены итоги рейтинга глав регионов Российской Федерации по уровню содействия развитию конкуренции в 2016 году.

По итогам 2016 года Чувашская Республика улучшила свой рейтинг на одну позицию и заняла 5-е место.

Миниcтерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики