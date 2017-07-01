Русский драмтеатр впервые представил спектакли на фестивале «Коляда-Plays»

23 и 25 июня 2017 г. коллектив Государственного русского драматического театра г. Чебоксары впервые принимал участие в XI Международном театральном фестивале современной драматургии «Коляда-Plays». За два дня на сцене Свердловской государственной детской филармонии показаны спектакли «Чехов CLUB» Яны Скомороховой и «Птица Феникс возвращается домой» Ярославы Пулинович в постановке режиссера Сергея Юнганса.

— Профессиональный уровень достаточно высок. Актерская игра в заданном формате не вызывает особых претензий. Удачные пластические решения. Внятная режиссура, качественная работа хореографа, поставленный свет – все подогнано, пригнано, соответствует одно другому. Как артистически меняются декорации! В самодеятельности такой театр не обвинишь. А профессионализм оправдывает очень многое, — так отозвалась член жюри фестиваля, журналист, писатель, театральный критик (г. Екатеринбург) Марина Романова о спектакле «Чехов CLUB».

Директор Русского драмтеатра г. Чебоксары Светлана Ермолаева:

— В фестивале приняли участие 37 театров из 24 городов России и 4 зарубежных стран — Румынии, Венгрии, Сербии, Македонии. На фестивале мы представили два спектакля — «Чехов CLUB» и «Птица Феникс возвращается домой». Зритель принимал наши спектакли необычайно тепло. Бурные аплодисменты и крики браво зрителей, пришедших на спектакль «Птица Феникс возвращается домой», сопровождали весь спектакль. Долгие аплодисменты не позволяли работникам сцены закрыть занавес в финале. Член жюри Ольга Галахова (театральный критик, главный редактор газеты «Дом актера» (г. Москва)) спектакль «Чехов CLUB» сравнивала с американскими бродвейскими мюзиклами. Ольга Игоревна отметила, что «Бродвейские мюзиклы — это огромный пласт культуры, и она приветствует спектакль в таком формате.

Журналист Илья Перцев в «Театральной газете» № 7 от 26 июня 2017 г. подводя итоги по спектаклю «Птица Феникс возвращается домой», пишет, что рекомендует постановку чебоксарского театра для просмотра на любой сцене.

Для нашего коллектива фестиваль «Коляда-Plays» завершился, но столица Урала Екатеринбург продолжит принимать гостей из разных стран и городов до 30 июня.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики