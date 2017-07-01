АЛИРЕЗА ШИРМОХАМАДИ ФАРД, представитель компании «Setareh Sanat Partazan Investment Group», Иран:

«В Иране есть город с похожим на Чебоксары названием – Чабоксар. Он такой же зеленый, как и столица Чувашии. И когда я приехал в ваш город, у меня были очень хорошие позитивные ощущения. Думаю, Чувашия станет одним из первых регионов РФ, достигнувшим цели экспортной деятельности в Иране. Мы выясняем, какое оборудование, товары и услуги Чувашия может экспортировать в Иран, а также ищем варианты для экспорта оборудования и продукции Ирана на чувашский рынок».