Трусцой на разбой

ПЕРЕБРАВ СО СПИРТНЫМ, ДРУЗЬЯ ПОНЕСЛИСЬ НА ПОИСКИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ…

Чрезмерно «теплая» компания до раннего утра «тусовалась» в квартире по улице Хузангая в Чебоксарах. Парни так напились, что один из них перепачкал ковер в комнате и сбежал от греха подальше, пока не досталось от разгневанного хозяина.

А тот действительно был на взводе и вместе со своим приятелем выбежал следом за нашкодившим гостем, чтобы вернуть его на «место преступления» и заставить убраться за собой. Но догнать беглеца им так и не удалось: от страха и сознания собственной вины юноша так припустил до самого своего общежития, что, как Золушка, потерял по дороге одну кроссовку и не остановился, чтобы подобрать ее.

Пробегая по двору по улице Магницкого, преследователи увидели какого-то молодого человека, который под утро возвращался домой после ночного клуба. У студента спросили, не попадался ли ему прохожий в одной кроссовке? Правда, ответ друзей особо не интересовал: не сговариваясь, они набросились на ни в чем не повинного незнакомца и стали жестоко бить его руками и ногами, что называется, «за того парня».

Несчастный уже был весь в крови и потерял сознание под градом ударов, когда, на его счастье, проснулась женщина, проживающая на первом этаже дома. Она выглянула в окно и своим криком спугнула хулиганов, уже потрошивших карманы беспомощной жертвы. Очевидцы вызвали для пострадавшего, в котором узнали своего соседа, «скорую», врачи диагностировали сотрясение мозга и зашили открытую рану на лице молодого человека. На месте происшествия были обнаружены его телефон, оброненный убегавшими грабителями, и пустой кошелек…

Даже придя в себя, избитый студент мало чем мог помочь сотрудникам полиции — из клуба он возвращался навеселе и не помнил практически ничего, что предшествовало нападению, не говоря уже о приметах злоумышленников. Оперативникам пришлось подключать весь арсенал своих мероприятий.

В тот же день сыщики установили, что за компания гуляла в микрорайоне, и навестили предполагаемых преступников. Одежда чебоксарцев оказалась вся перепачкана кровью потерпевшего, руки — в ссадинах и порезах. Протрезвевшие приятели и сами не могли вспомнить мотивов нападения, однако это уже ничего не меняло: 21-летнему безработному уроженцу Татарстана и 19-летнему учащемуся одного из чебоксарских техникумов, у которых раньше не было неприятностей с законом, предъявлено обвинение в тяжком преступлении — групповом разбое.

Как рассказал старший следователь отдела полиции № 3 столичного УМВД Алексей Макаров, узнав, что им грозит за содеянное, обвиняемые были в шоке и, естественно, еще до суда постарались загладить свою вину перед попавшим под горячую руку студентом. Каждый из них выплатил пострадавшему по 25 тысяч рублей в счет возмещения причиненного вреда.