В Чувашии прошел массовый флешмоб “Древо жизни”

28 апреля, в честь празднования 25-летия со дня утверждения государственных символов Чувашии, в Чебоксарах возле Монумента «Мать-Покровительница» прошел массовый флешмоб «Древо жизни».

Школьники, волонтеры, студенты, сотрудники учреждений культуры, образования, спорта, просто мимо проходящие граждане – более 1000 человек под национальную музыку выстроились в главный государственный символ Чувашии – «Древо жизни», а после все вместе исполнили Государственный гимн республики.

Перед началом мероприятий на площадке был организован концерт с участием творческих коллективов города.

Во время флешмоба велась видеосъемка с воздуха.

Справочно. Эмблема «Древо жизни» – знак, выполненный на основе древнечувашского рунического письма, силуэт которого напоминает почитаемое чувашами дерево дуб, могучее и долговечное, стойкое в природных ненастьях. «Древо жизни», как единый организм, олицетворяет собой единство народов, проживающих на территории Чувашской Республики. Оно состоит из пяти элементов, главный из них является центром всей композиции, имеет основанием нижнее поле и заканчивается сверху двумя расходящимися под углом 90 градусов «ветвями Древа» в виде национального орнамента. Данный элемент означает коренное население Чувашской Республики – чуваш, проживающих на территории республики.

Два нижних элемента, расположенные симметрично по обеим сторонам главного элемента означают чувашскую диаспору – чуваш, проживающих за пределами Чувашской Республики. Два средних элемента в виде коротких наклонных полос, не примыкающих к основному стволу «Древа» и также заканчивающихся национальным орнаментом означают население Чувашской Республики других национальностей.

Источник: Управление культуры города Чебоксары