В столице Чувашии ожидается потепление до 25 градусов

От Советская Чувашия access_time44 минуты назадchat_bubble_outlineКомментариев нет

По данным Чувашского гидрометцентра в Чебоксарах 29 апреля: переменная облачность, без осадков.  Ветер юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура: ночью +6…+11 градусов, днем +16…+21 градус.

30 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Температура: ночью +7…+12 градусов, днем +19…+24 градуса.

1 мая: переменная облачность, без осадков.Ветер южный 6-11 м/с. Температура:  ночью +7…+12 градусов, днем +20…+25 градусов.

 Источник: г. Чебоксары Чувашской Республики
Опубликовано: 28 апреля 2017

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