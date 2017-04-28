Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в официальном приёме по случаю визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию

27 апреля Глава Чувашии Михаил Игнатьев по приглашению Председателя Российско-Японского делового совета Алексея Репика и генерального директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева принял участие в официальном приёме по случаю визита Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию.

Отметим, сегодня Президент России Владимир Путин провёл встречу с Премьер-министром Японии Синдзо Абэ. В ходе переговоров был рассмотрен ход реализации договорённостей, достигнутых во время визита главы Российского государства в Японию 15-16 декабря 2016 года. Обсуждены состояние и перспективы развития российско-японского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарных сферах.

От имени Правительства России к участникам приёма обратился заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович. Он подчеркнул, что официальный визит Премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию способствует выстраиванию отношений доверия. В ходе приёма представители российских и японских деловых кругов заключили порядка 30 соглашений, обсудили развитие российско-японского экономического сотрудничества, перспективные проекты. Глава одной из крупнейших инвестиционных и торговых компаний Японии Mitsui&Co Масами Иидзима сообщил о подписании соглашения о приобретении пакета акций российской фармацевтической компании «Р-Фарм».

Напомним, с Масами Иидзимой Глава Чувашии встречался в декабре 2016 года в рамках официального визита российской делегации в Японию. Михаил Игнатьев и глава Mitsui&Co обсудили перспективы участия корпорации в реализации ряда инвестиционных проектов в Чувашии.

В марте 2017 года указом Владимира Путина Масами Иидзима был награждён орденом Дружбы за большой вклад в реализацию совместных российско-японских экономических проектов и развитие сотрудничества в области культуры.

На официальном приёме к собравшимся также обратился Председатель Российско-Японского делового совета Алексей Репик, который отметил: «Сегодня Россия и Япония сосредоточили свои усилия на построении новой модели взаимовыгодного сотрудничества, на закладке новых принципов экономического взаимодействия».

Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев подчеркнул: «Состоявшийся приём подтвердил заинтересованность японского бизнеса в российском рынке и продемонстрировал российским компаниям настрой на тесное и продуктивное сотрудничество».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе официального приёма провёл ряд неформальных переговоров с представителями японских деловых кругов в целях выстраивания дальнейших отношений.

Напомним, между Чувашской Республикой и Японией налажено эффективное взаимодействие. В 2016 году внешнеторговый оборот Чувашской Республики с Японией увеличился по сравнению с 2015 годом на 32,7%. А в январе-феврале 2017 года внешнеторговый оборот Чувашии с Японией уже в 5,5 раза превысил показатель прошлого года.

Совместно с японской компанией Fujikura Automotive в республике реализован проект по производству жгутов кабелей для автомобилей. В 2015 году завод введён в эксплуатацию. В 2016 году компания расширила производство жгутов для дверей модели Scoda Rapid концерна Volkswagen. Комментируя причины, по которым японские бизнесмены выбрали Чувашию для размещения производства, генеральный директор Fujikura Automotive Europe Ичиро Камада констатировал, что важными факторами стали удобное географическое положение, развитый электротехнической кластер, наличие производственных площадок со всей необходимой инфраструктурой, хорошая система подготовки квалифицированных специалистов, кадровый потенциал региона. Он также особо отметил всестороннюю поддержку в организации производства, оформлении разрешительной документации со стороны Правительства Чувашской Республики и Главы региона.

В Чувашии открыто и успешно функционирует представительство японской компании «Ямазаки Мазак» – одного из лидеров по производству высокотехнологического металлообрабатывающего оборудования.

Как подчеркивает Михаил Игнатьев, создание благоприятного делового климата в регионе является приоритетной задачей Правительства республики. Одним из показателей эффективности работы в этом направлении являются итоги Национального рейтинга инвестиционной привлекательности, по итогам которого Чувашия среди 85 субъектов федерации в 2016 году поднялась с 9-го на 6-е место.

Глава Чувашии особое внимание уделяет налаживанию контактов с потенциальными инвесторами. Так, 30 апреля 2013 г. Михаил Игнатьев в Москве принял участие в Японо-Российском форуме «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества». В работе форума также участвовали Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, первый заместитель председателя Правительства России Игорь Шувалов, представители 120 крупнейших японских компаний и российских деловых кругов. Михаил Игнатьев в беседе с премьер-министром Страны Восходящего Солнца Синдзо Абэ тогда обратил внимание, что республика заинтересована в японских инвестициях и технологиях.

19 мая 2016 года состоялась презентация экономического и инвестиционного потенциала республики для членов специализированной Некоммерческой Корпорации «Японский бизнес-клуб» в России (г. Москва). 16 декабря 2016 года Михаил Игнатьев в составе официальной российской делегации, которую возглавил Президент РФ Владимир Путин, в г. Токио принял участие в форуме «Российско-Японский бизнес-диалог». По итогам визита достигнуты договорённости об организации визитов представителей японских компаний в Чувашскую Республику в 2017 году.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики