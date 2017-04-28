ЭЛЛИ ЮРЬЕВ, автор Государственного герба и Государственного флага Чувашской Республики:

«Главное в гербе — древо жизни в центре геральдического щита. Корнями древо врастает в землю. Крону древа жизни составляют три этнические ветви: чувашей коренных, что ближе к стволу, затем с краю — ветвь чувашской диаспоры, а между двумя этими ветвями, не достигая корней, — ветвь, символизирующая все те народности, что проживают на данный момент в Чувашии… Все эти народности являются участниками исторического события — создания нового Чувашского государства…»