За поддержку спорта на селе

Отличные результаты показали на прошедших в городе Бердске финальных состязаниях Всероссийских зимних сельских игр наши дояры, механизаторы, спортивные семьи из районов Чувашии.

А на днях на имя Главы республики Михаила Игнатьева поступило письмо от министра сельского хозяйства России Александра Ткачева, министра спорта страны Павла Колобкова и председателя Добровольного спортивного общества «Урожай» Виталия Смирнова. В нем выражается признательность властям Чувашии за предоставленную труженикам аграрной отрасли возможность принять участие и продемонстрировать хорошие результаты на соревнованиях Сельских игр 2017 года. В письме дана высокая оценка работе региона по созданию условий для развития спорта на селе и активному вовлечению сельчан в занятия физкультурой и спортом.