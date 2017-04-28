Дмитрий Маликов представит в Чебоксарах новый проект

Дмитрий Маликов представит жителям Чувашии уникальный проект “Перевернуть игру”. Постановка, которую просто необходимо увидеть каждому школьнику! Яркий, захватывающий музыкальный спектакль со спецэффектами и серьезной актерской игрой для современных, веселых, любознательных молодых людей, а также для тех, кто таковыми себя считает. Премьера в Чебоксарах состоится 18 мая 2017 года на сцене Чувашского государственного театра оперы и балета.

В спектакле на простом и доступном языке всего за полтора часа рассказывается вся история музыки. Звучат величайшие произведения Моцарта, Баха, Бетховена, Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Шопена, Глюка, Листа.

Проект «Перевернуть игру» предлагает новую форму общения с подростками. Спектакль помогает детям по-другому взглянуть на музыку, на жизнь и на мир в целом.

Источник: Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики