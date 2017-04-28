Чебоксарец установил новый рекорд России в метании диска среди спортсменов-колясочников

Сочи завершились всероссийские соревнования по лёгкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Более 100 спортсменов из 26 регионов страны приняли участие в данном мероприятии, официально открывшим новый паралимпийский цикл в нашей стране.

«Не смотря на сложные погодные условия, а старты практически проходили под дождём и сильными порывами ветра, соревнования ознаменовались установлением сразу семи новых рекордов России», – рассказал главный судья соревнования, Заслуженный тренер Чувашии Андрей Михайлов.

С новым рекордом России завершил своё выступление в категории спортсменов – колясочников (F-56) спортсмен из Чувашии Иван Скрынник. В секторе для метания диска наш земляк отправил снаряд на 35 метров 22 сантиметра.

Соревнования рассматривались как этап в подготовке к чемпионату России-2017, который будет проходить с 19 по 24 мая в Смоленске.

По итогам соревнований начальник сборной команды России по лёгкой атлетике среди лиц с ПОДА Елизар Суслов от имени спортсменов, тренеров и представителей сборных команд регионов-участниц выразил благодарность судейской бригаде из Новочебоксарска во главе с главным судьёй соревнования Андреем Михайловым, чёткое и грамотное судейство которых помогло провести турнир на высоком организационном уровне.

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики