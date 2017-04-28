Учителя национальных языков смогут получить премию Главы Чувашии

В Чувашии представлен проект постановления, который направлен на поддержку учителей родных языков, подготовивших победителей и призеров межрегиональных, международных олимпиад школьников по чувашскому языку и литературе, татарскому языку и литературе, мордовскому языку и литературе, организаторами которых являются органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Членами Правительства данный проект поддержан. Так, педагоги, подготовившие победителей межрегиональных, международных олимпиад по родным языкам, будут удостоены премий Главы Чувашской Республики в размере 100 тыс. рублей, подготовившие призеров – 50 тыс. рублей.

Напомним, в 2016 году в своем Послании Государственному Совету Михаил Игнатьев озвучил инициативу о поощрении педагогов, подготовивших призеров и победителей всероссийских и международных олимпиад. Сегодня эта инициатива в полной мере реализуется. По итогам 2016 года 48 учителей получили заслуженные награды.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики