Жителям Чувашии предлагают высказать мнение о будущем Чебоксарского залива

В Чувашии идет активное общественное обсуждение проектов благоустройства Театральной и Пионерской набережных Чебоксарского залива по проектам, выдвинутым на Открытый национальный архитектурный конкурс.

Каждый желающий может проголосовать за понравившуюся концепцию.

Больше информации о конкурсе и проектах – в баннере «Открытый национальный архитектурный конкурс на разработку концепций развития ключевых общественных пространств в 15 городах России» на сайте Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Источник: Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики