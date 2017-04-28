1 мая движение транспорта в Чебоксарах будет изменено

Алексей Ладыков подписал постановление об ограничении движения транспорта в Чебоксарах 1 мая.

С 22:00 часов 30 апреля до 13:00 часов 1 мая будет ограничена стоянка транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до ул. Карла Маркса), по улицам Карла Маркса, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с Красной площадью), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьёвых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), на Красной площади города Чебоксары.

1 мая с 7:00 до 13:00 часов предусмотрено ограничение движения транспортных средств по улицам Петрова, Космонавта Николаева А.Г. (от пересечения с проспектом Ленина до пересечения с улицей Энгельса) города Чебоксары.

Также 1 мая с 07:00 до 13:00 часов предусмотрено ограничение движения транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до ул. Карла Маркса), улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), К. Иванова (от дома №22 по улице К. Иванова до дамбы Чебоксарского залива), Сергия Радонежского, Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с Красной площадью), Красной площади города Чебоксары, дамбе Чебоксарского залива.

Обратите внимание, с 07:00 до 09:30 часов ограничение движения транспортных будет введено за исключением троллейбусов.

С 9:30 до 13:00 ограничение движение для всех видов транспорта.

Движение транспортных средств будет организовано в объезд по существующей улично-дорожной сети по улицам Энгельса и Ярославская, Президентскому бульвару города Чебоксары.

Для автобусов городских маршрутов на этот период определены остановки по улицам Энгельса и Ярославская: «улица «Ярославская», «улица «Энгельса», «Центральная городская больница», «Поликлиника МВД».

Движение транспортных средств по проспекту Ленина (от сквера Чапаева до улицы Карла Маркса), улицам Карла Маркса, Композиторов Воробьевых, Ленинградская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), Ярославская (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с улицей Сергия Радонежского), К. Иванова (от дома № 22 по улице К. Иванова до дамбы Чебоксарского залива), Сергия Радонежского, Президентскому бульвару (от пересечения с улицей Композиторов Воробьевых до пересечения с площадью Красной), дамбе Чебоксарского залива будет возобновлено после прохождения праздничной колонны.