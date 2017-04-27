Сносить ветхие дома не торопятся

И С ВВОДОМ НОВОГО ЖИЛЬЯ НЕ СПЕШАТ

Прокуратура республики проанализировала исполнение органами государственной власти и местного самоуправления обязательств по сносу аварийных домов, собственники помещений в которых расселены. А также оценила работу застройщиков по муниципальным контрактам.

В республиканскую адресную программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы включено 844 аварийных дома. На момент проверки 553 из них расселены, 364 дома снесены. Полностью завершены мероприятия по сносу расселенных домов в десяти муниципальных образованиях. В 12 из 25 муниципальных районах и городских округах остаются не снесенными 189 расселенных аварийных домов, в том числе 72, сроки сноса которых истекли. Не приняты достаточные меры по расселению аварийных домов в установленные сроки в Алатыре, Канаше, Чебоксарах, Шумерле и в пяти районах.

Впрочем, нарушение сроков сноса отдельных домов обусловлено объективными обстоятельствами. К примеру, дом № 12 по улице Марпосадской в Кугесях Чебоксарского района не снесен, поскольку имеет общие коммуникации с другим аварийным домом, срок расселения которого к моменту проверки не наступил. В Ядринском районе дом не сносят из-за того, что там одно помещение признано местом преступления по уголовному делу, расследование которого не завершено. В Чебоксарах расселенный дом является объектом культурного наследия и подлежит реконструкции. Однако большая часть не снесенных домов – недоработка администраций.

Также прокуратурой проанализировано исполнение подрядчиками муниципальных контрактов на строительство и (или) приобретение жилья для переселенцев. В срок до 31 декабря прошлого года не завершено переселение 394 семей, проживающих в 69 аварийных домах на территории Ибресинского, Козловского, Мариинско-Посадского районов, в Алатыре и Чебоксарах.

Основная причина – неисполнение застройщиками обязательств по строительству многоквартирных домов в установленные муниципальными контрактами сроки. В числе таковых отмечены ООО «СК «Стрим» (Козловский район), ООО «СПК «Возрождение» (Мариинско-Посадский район), ООО «Санар-Строй» (Ибресинский район), ООО «Алза» (Чебоксары).

И ДО СУДА ДЕЛО ДОХОДИТ…

Кстати, нередко сами жильцы ветхих домов начинают бить в колокола по поводу безобразий со стороны застройщиков. К примеру, в конце прошлого года в прокуратуру обратились жильцы многоквартирного дома 75 по улице Молодежной села Шумшеваши Аликовского района. Выяснилось, что этот дом был признан аварийным в 2006 году и включен в республиканскую целевую программу по переселению граждан на 2008-2012 годы. На расселение дома из регионального и местного бюджетов выделено более 14 млн. рублей, заключен муниципальный контракт на приобретение готовых квартир или квартир в строящихся домах села Шумшеваши, в рамках которого застройщику ООО «Строймонтаж» перечислено более 13 млн. рублей.

И что же? Вместо строительства МКД и предоставления в нем квартир жильцам подрядчик провел реконструкцию признанного аварийным и подлежащим сносу дома «в целях хищения денежных средств». Суд приговорил виновных к лишению свободы на срок от 3 до 5 лет.

Администрация поселения обратилась в арбитражный суд с иском к подрядчику о расторжении контракта и возврате уплаченных средств, оно удовлетворено. Но подрядчик не исполнил решение суда, по этой причине администрация поселения инициировала заявление о признании ООО «Строймонтаж» банкротом и введении процедуры наблюдения.

В ходе рассмотрения дела между сторонами заключено мировое соглашение, по условиям которого обязательство должника о выплате 13 млн. рублей считается оконченным путем предоставления отступного – передачи в собственность администрации квартир в аварийном реконструированном доме. Однако администрация поселения не исполнила условия мирового соглашения. По заявлению «Строймонтажа» арбитражный суд обязал администрацию принять по акту приема-передачи от подрядчика квартиры в указанном доме. Решение суда вступило в законную силу.

А далее выясняется, что мировое соглашение от имени главы администрации поселения заключено по подложной доверенности, отраженные в соглашении намерения «не соответствуют волеизъявлению органа местного самоуправления». В нынешнем году по этому факту было возбуждено уголовное дело, вынесен приговор, ставший основанием для пересмотра судебных постановлений в целях взыскания с подрядчика бюджетных денег.

Один из способов восстановления прав граждан – взыскание с администрации поселения средств республиканского бюджета, направленных подрядчику. Этот вопрос стал предметом судебного разбирательства по заявлению Минстроя республики. Однако министерство не обеспечило явку своих представителей на судебные заседания, по этой причине заявление оставлено судом без рассмотрения. Вот и вышло, что жильцы аварийного дома с 2010 года не могут получить благоустроенное жилье. Теперь прокуратура пытается через суд добиться предоставления переселенцам нормального жилья.

Фото Олега Мальцева из архива редакции: Аварийные дома надо сносить, а не реконструировать.