Метнул на рекорд

На Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди спортсменов-колясочников, прошедших в Сочи в спортивном центре «Юг Спорт», чебоксарский спортсмен Иван Скрынник установил рекорд России в метании диска среди мужчин.

Его победный результат – 35,22 метра. Еще одну медаль, бронзовую, наш мастер спорта завоевал в метании копья с результатом 19,57 метра.

В турнире для лиц с ПОДА приняли участие около 120 легкоатлетов из 32 регионов страны. Они соревновались в четырех дисциплинах: толкании ядра, метании копья, метании диска и в одном из оригинальных видов – метании булавы.

Как сообщают в Минспорта Чувашии, Иван Скрынник занимается легкой атлетикой по спорту лиц с ПОДА в чебоксарской спортивно-адаптивной школе с 2014 года. Его тренер – Марина Максимова.