Иностранные дипломаты о презентации Чувашии в МИД РФ: “Мы впечатлены достижениями республики”

Представители 90 стран мира 24 марта посетили презентацию Чувашской Республики в Министерстве иностранных дел РФ. В рамках презентации представители дипломатического корпуса ознакомились с достижениями республики, экспозицией чувашского национального костюма и песенно-танцевальным и обрядовым фольклором в исполнении коллектива «Сявал», оценили блюда чувашской национальной кухни.

Советник-посланник Посольства Доминиканской Республики Антонио Нина КАБРЕРА:

«Очень интересная презентация, мы узнали много нового о Чувашии. Впечатляет уровень развития науки, промышленности, пищевой промышленности в республике».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Российской Федерации Пак Ро-Бёк:

«Россия — это большая страна, в ней много субъектов. Мы вместе с нашими бизнесменами внимательно изучаем регионы. В Чувашии много иностранных бизнесменов работает, потому что у вас очень положительный инвестиционный климат. Второе, культурная программа также продемонстрировала интересные аспекты жизни. У корейской и чувашской культуры есть схожие моменты».

Глава отдела экономики и торговли Посольства Швеции Бьорн Кавальков-Хальварссон:

«Интересен подход региона к привлечению иностранных компаний, желание их поощрять, иметь экономические отношения для вложения будущих инвестиций. Есть желание посетить Чувашию, особенно после такой презентации».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в РФ Эмилио Лосада Гарсия:

«Я посетил Чувашию два месяца назад, ознакомился с вашими культурными и экономическими возможностями. У меня самые приятные воспоминания о республике. Планирую посетить Чувашию в июне в дни проведения Чебоксарского экономического форума. В свою очередь, я пригласил Главу республики посетить Кубу в рамках международной ярмарки, которая будет проходить в ноябре, представить Чувашию для дальнейшего развития двусторонних отношений».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Российской Федерации Болот Отунбаев:

«Мы впечатлены достижениями Чувашской Республики в промышленности, сельском хозяйстве. Радует, что республика развивается быстрыми темпами и входит в число передовых регионов России, и хотелось бы выстроить взаимовыгодное сотрудничество».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики