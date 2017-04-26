Дипломатам-иностранцам рассказали о Чувашии

ХОРОШО И ГОСТИТЬ, И СТРОИТЬ БИЗНЕС

Около сотни представителей иностранных посольств, посетивших 24 апреля презентацию Чувашии в Большом особняке Министерства иностранных дел России в Москве, были приятно удивлены оказанному приему. Предлагая небольшие памятки о республике, гостей у входа встречали девушки в чувашских национальных костюмах. Дальше внимание посетителей перехватывали артисты коллектива «Сявал» с песенно-танцевальным и обрядовым фольклором, а ценители искусства не могли пройти мимо картин современных чувашских художников.

Важной частью презентации стали выставочная экспозиция, посвященная достижениям Чувашии, карта с отмеченными на ней отраслями народного хозяйства, и стенды с информацией об известных людях, прославивших свою малую родину, — Геннадии Айги, Андрияне Николаеве, Никите Бичурине, Иване Яковлеве.

Поддержать земляков пришли выходцы из Чувашской Республики – балерина Надежда Павлова, Герой России Николай Гаврилов, председатель товарищества офицеров «Сыны Отечества» Владислав Ильин. Прибыли на праздник и Аркадий Чапаев (внук легендарного начдива), а также олимпийский призер Сергей Корнилаев, который родом из чувашского села Чуваш-Кубово в Башкирии.

Более 90 зарубежных дипломатических представительств приняли участие в презентации Чувашской Республики

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая презентацию, охарактеризовал Чувашию как один из наиболее динамичных регионов России. Глава Чувашии Михаил Игнатьев, в свою очередь, поблагодарил министра за возможность познакомить послов с республикой. Подчеркнул — в ней созданы все условия для успешного развития реального сектора экономики, здесь «успешно работают компании из Испании, Италии, Японии, Сербии, Германии, Швейцарии, Китая. Одни из последних примеров — подписанные соглашения с немецкой компанией Weidm?ller и компанией Siemens, которые уже в этом году откроют в Чувашии свои производственные площадки». Сегодня торговыми партнерами республики, заметил Игнатьев, являются 92 страны мира. Продукция предприятий химической отрасли, электротехника, промышленные машины и оборудование, кондитерские изделия — и это вовсе не полный перечень товаров, пользующихся спросом за рубежом.

Вице-премьер правительства республики — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин рассказал о работе по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе: «У нас действует широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Это налоговые льготы, предусматривающие освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество организаций и понижение ставки налога на прибыль организаций; государственные гарантии Чувашской Республики под коммерческие кредиты; субсидии на подготовку инвестиционных площадок «под ключ» и другие. В республике создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности, одной из главных задач которого является сопровождение инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционных проектов».

Представители иностранных посольств выразили интерес к региону, отметили необходимость сотрудничества с ним. А Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсия, который уже бывал в Чувашии, наметил конкретную дату посещения Чебоксар — День республики. Заодно пригласил нашу делегацию с ответным визитом на Кубу.

Тепло отозвался о республике представитель правительства Марий Эл в Совете Федерации России Константин Косачев — он говорил об истории и культуре, развитии предпринимательства и возможности успешной инвестиционной деятельности в Чувашии.

В качестве примера такой деятельности вполне можно назвать работу Roca Group. Директор компании в России и СНГ Игорь Левченков обратил внимание, что из пяти заводов организации в нашей стране три расположены в Чувашской Республике. И именно на них приходится 40 проц. средств, инвестированных Roca Group в свои производства в России.

Помня известную пословицу о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, организаторы презентации привезли в Москву национальные костюмы чувашей из коллекции Чувашского национального музея — женский, девичий и два мужских. Очень заинтересовали гостей серебряные украшения 18-19 веков к женским нарядам, а особенно — май сиххи. Где еще увидишь такое «колье» из монет?

И, конечно, не пустовало место вокруг стола, накрытого блюдами чувашской национальной кухни. Хоть эти яства иностранному взору и вкусу были непривычны, желающих ими полакомиться было немало.

МЕЖДУ ТЕМ

Как сообщают на сайте МИД России, презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашской Республики вызвала большой интерес у гостей и наглядно продемонстрировала, что Чувашия — это динамично развивающийся регион, открытый для взаимовыгодного сотрудничества.

Фото cap.ru: Чувашия известна своей самобытностью и инвестиционной привлекательностью, считает глава МИД России Сергей Лавров.