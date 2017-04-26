Главное – мнение пациента

Уже к сентябрю этого года независимой оценкой качества услуг будут охвачены все медицинские организации Чувашии.

Об этом министр здравоохранения республики Владимир Викторов сообщил вчера на заседании рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти Чувашии в части реализации «майских» указов Президента России под председательством премьер-министра Чувашии Ивана Моторина.

Один из вопросов повестки дня касался проведения независимой оценки качества услуг учреждениями, функционирующими в отраслях социальной сферы, сообщает Минздрав Чувашии.

По словам Владимира Викторова, на сегодняшний день Минздравом Чувашии утверждены все необходимые для проведения независимой оценки качества услуг нормативные правовые акты. Организацией-оператором для проведения независимой оценки определен Общественный совет при Минздраве Чувашии.

«Безусловно, мнение пациента сегодня стало самым важным для медицинской организации. Наша задача, чтобы независимая оценка стала действенным инструментом управления здравоохранением», — сказал министр.