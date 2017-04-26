Подтвердили лидерство

От Советская Чувашия access_time34 минуты назадchat_bubble_outlineКомментариев нет

На Форуме потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации, прошедшем в Казани, вручены награды по итогам Всероссийского экономического соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» за 2016 год.
Чувашпотребсоюзу присуждено второе место за развитие общей деятельности, первое место за сохранение и развитие материально-технической базы, за повышение эффективности деятельности, третье место за развитие розничной торговли, второе место по общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.
По итогам работы потребительских обществ за 2016 год Ишлейскому райпо присуждено второе место за развитие общей деятельности. Различные призовые места за развитие отдельных отраслей деятельности присуждены также Аликовскому и Моргаушскому райпо.

Реклама

Опубликовано: 26 апреля 2017

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.