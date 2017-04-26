Подтвердили лидерство

На Форуме потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации, прошедшем в Казани, вручены награды по итогам Всероссийского экономического соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» за 2016 год.

Чувашпотребсоюзу присуждено второе место за развитие общей деятельности, первое место за сохранение и развитие материально-технической базы, за повышение эффективности деятельности, третье место за развитие розничной торговли, второе место по общей деятельности по Приволжскому федеральному округу.

По итогам работы потребительских обществ за 2016 год Ишлейскому райпо присуждено второе место за развитие общей деятельности. Различные призовые места за развитие отдельных отраслей деятельности присуждены также Аликовскому и Моргаушскому райпо.

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