Пришел, увидел и… купил

На днях случайно встретил дальнего родственника Сашу. Живет и работает в Новочебоксарске, а тут в будний день — в Чебоксарах. Какими судьбами? «Отпросился, — говорит, — с работы. Спешу в торговый комплекс «Терминал» — хочу заказать кирпич».

При этом показывает на грязные сапоги… Знаю, что он еще в прошлом году приобрел участок в пригороде для строительства коттеджа. Осенью успел залить фундамент. Сегодня как раз, оказывается, заехал туда: «Грязи по колено — не заехать. Прочитал в вашей газете, что в «Терминале» купленный кирпич можно хранить бесплатно. Мне как раз удобно: сейчас оплачу кирпич, а вывезу чуть позже — после майских праздников».

Уже часа через два Саша позвонил по телефону, радостный и довольный. «Заказал! — сообщил он. — И день назначили?— обещают доставить на стройплощадку точно в оговоренное время. И, не поверишь, я рассчитывал на одну сумму, а получилось на порядок дешевле! До этого побывал у нескольких поставщиков стеновых материалов — у них дороже. Тут и цена подходящая — ее гарантируют на весь период хранения, и выбор кирпича огромный: сотни видов и цветов в наличии — на любой вкус. Я выбрал двух цветов — желтый и коричневый. Здесь оформлена фотовыставка уже построенных домов — посмотрел, так сказать, выбранный мной кирпич в деле. Красивый должен получиться дом».

Поделился он и другой новостью. Предварительная договоренность с каменщиками у него уже была, только те доверия не вызывали. Заняться кладкой стен обещали жители соседней деревни. Сами-то утверждают, что мастера на все руки — на московских стройках набили руку, заказчики, мол, на качество работы никогда не жаловались. Саша назначил им встречу, чтобы обговорить объем и стоимость предстоящих работ. Так они, во-первых, на полтора часа опоздали на ту встречу. При этом двое оказались с похмелья: руки дрожат, а третий и вовсе пьяный приперся. Ну как доверить таким «мастерам» возведение собственного дома?

Заикнулся об этом в «Терминале». Получилось как в поговорке — на ловца и зверь бежит. Оказывается, торговый комплекс помимо поставки стеновых материалов может порекомендовать и бригаду каменщиков. И не каких-то горе-умельцев, а настоящих специалистов, подтвердивших свой профессионализм, ответственность и качество работы на многочисленных объектах «от «Терминала». И стоимость их работы, прикинул Саша, вполне приемлемая.

Словом, от сотрудничества с «Терминалом» в строительстве собственного дома он ожидает только приятных моментов: «Если все сложится, глядишь, осенью и новоселье справим!»

— Обязательно справит, — прокомментировал наш разговор генеральный директор ТК «Терминал» Владислав Никитин. — Ваш родственник поступил правильно, приступив к реализации мечты о собственном доме с посещения именно нашего торгового комплекса, где пока еще по более низким зимним ценам можно приобрести кирпич и газобетонные блоки, а также все необходимые для возведения дома стройматериалы. С нашей помощью в разных уголках республики построены сотни, тысячи индивидуальных домов?— мы никого и никогда не подводим.

Ждем вас по адресу: г. Чебоксары, Канашское шоссе, д. 7/1, Альгешево, торговый комплекс «Терминал»; тел.: (8-8352) 30-55-10, 30-55-15; www.terminaltk.ru.

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