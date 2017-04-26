За секунду до беды

СПАСАТЕЛИ СРЕАГИРОВАЛИ МГНОВЕННО

Воскресным днем на пульт республиканской поисково-спасательной службы поступил тревожный звонок.

Взволнованные прохожие сообщили, что на балконе одного из домов по улице Ленинского комсомола в Чебоксарах стоит окровавленный мужчина и громко кричит на всю улицу.

Как сообщили в поисково-спасательной службе, на место происшествия незамедлительно прибыла дежурная группа спасателей в составе Александра Петрушкина, Евгения Малайкина, Евгения Шиброва, Бориса Сидоркина и Сергея Пучкова, а также полицейские и карета скорой помощи. Пока сотрудники полиции отвлекали мужчину разговорами, находясь этажом выше, спасатели вскрыли дверь и проникли в квартиру.

Как рассказал капитан бригады, спасатель 1-го класса Александр Петрушкин, зайдя в квартиру, они увидели, что мужчина сидел на полу на балконе и, судя по осколкам, разбил балконное стекло рукой. Пока спасатели оказывали первую помощь пострадавшему, мужчина резко вскочил на ноги и сделал попытку выпрыгнуть с балкона. Однако благодаря реакции Евгения Малайкина, который буквально за долю секунды до трагедии ухватил мужчину за ноги, спасателям удалось предотвратить суицид.

Сейчас чебоксарец 1971 года рождения находится в больнице под наблюдением врачей.