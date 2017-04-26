В регионах России проходят Дни чувашской культуры

С ЛЮБОВЬЮ К ЧУВАШИИ

О НИКИТЕ БИЧУРИНЕ И ЧУВАШСКОМ ЯЗЫКЕ

«С верой в Россию, с любовью к Чуваши» – традиционный девиз Дней чувашской культуры в Тюменской области. Нынче соплеменники посвятили их 240-летию ученого-востоковеда, уроженца села Акулево Цивильского уезда (ныне Типнеры Чебоксарского района) Никиты Бичурина.

Торжественное «шествие» по региону, по местам компактного проживания чувашей, Дни нынче начали с Тюмени. В областной библиотеке еще 26 марта открыли выставку, посвященную жизни и деятельности известного российского востоковеда, и презентовали сборник, выпущенный по итогам 10-й юбилейной научно-практической конференции «Бичуринские чтения» (ноябрь 2015 года).

Программу нынешних праздников культуры, куда традиционно входят знакомство с историей чувашского народа, презентация изделий народных умельцев, дегустация блюд национальной кухни, выступления коллективов художественной самодеятельности, организаторы – Ассоциация чувашей Тюменской области «Таван» – дополнили не только рассказами о жизни и деятельности Никиты Бичурина, но и семинарами для педагогов. Специально для этого Ассоциацией были приглашены активисты Чувашского национального конгресса – учителя чувашского языка и литературы Юлия Анисимова и Геронтий Никифоров. Они знакомили сибирских коллег с методикой преподавания чувашского языка и литературы в городских школах республики, а в селе Горьковка (Тюменский район) Юлия Анисимова в местной школе даже провела показательный урок чувашского языка.

Выбор школы не был случаен, отмечают тюменские средства массовой информации. Горьковка в начале 20 века была основана чувашами, сегодня в селе они составляют примерно половину населения. «Но народные традиции, как и раньше, чтут и уважают. И детям стараются привить это уважение. В школе для этого даже организовали факультатив по изучению культуры, литературы и основ языка чувашского народа. Eсть и тематический музей, в котором с удовольствием побывали гости из Чебоксар», – пишет в частности газета «Тюменский курьер» в публикации «Интересно поговорить на чувашском».

Главным же событием нынешних Дней культуры стало открытие мемориальной доски в честь первого российского китаеведа Никиты Бичурина в Тобольске. Как рассказала президент Ассоциации чувашей «Таван» Ираида Маслова, это один из крупнейших проектов общественной организации, он реализован при поддержке правительства Тюменской области.

В торжестве, которое состоялось 15 апреля, приняли участие и активисты чувашских национально-культурных автономий из Сургута и Муравленко. А почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено председателю координационного совета чувашских объединений в Уральском федеральном округе Владимиру Логинову. Мраморный барельеф с портретом известного синолога (разработал его скульптор из Нижнего Тагила Александр Щепетунин) обозначил здание бывшей духовной семинарии мужского Знаменского монастыря, где с июня 1806-го по май 1807 года учил студентов риторике ссыльный монах Иакинф. На доске так и написано: «Здесь в Знаменском монастыре жил и преподавал в Тобольской духовной семинарии (1806–1807) великий сын чувашского народа Никита Яковлевич Бичурин (29.08.1777 – 11.05.1853), в монашестве – архимандрит Иакинф, выдающийся ученый-востоковед, один из основоположников российского китаеведения».

СПРАВКА «СЧ»

Горьковка основана переселенцами из Чувашии, переехавшими в Сибирь после голодного 1921 года. Как повествуют архивы, вначале они жили в селе Кулаково и деревне Луговой, батрачили у местных богатеев, не имея своей земли и скота. Весной 1928 года 23 семьи переселенцев задумали начать новую жизнь, в чистом поле соорудили несколько изб и объединились в колхоз, который получил имя видного политического деятеля СССР А.И. Рыкова. Когда А.И. Рыков был объявлен врагом народа и репрессирован, колхозу присвоили имя Максима Горького (1936 г.). С тех пор деревня именуется Горьковкой…

О ЧУВАШАХ ОТ ТАЙШЕТА ДО ИРКУТСКА

Жители Иркутской области с чувашской культурой нынче будут знакомиться весь год. Национально-культурная автономия чувашей «Юлташ» выиграла грант областного правительства в рамках поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

«В течение всего 2017-го мы будем знакомить жителей области с нашими традициями, обычаями, историей. Нам есть чем гордиться, о чем рассказать, – познакомила с планами президент автономии Вероника Тимофеева. – Делать это мы будем не только на мероприятиях с участием национально-культурных автономий, но и на городских и региональных праздниках. Ведь мы самое активное общественное объединение в Иркутске…»

Кстати, в рамках Дней в феврале «Юлташ» учил иркутян устраивать посиделки по-чувашски. С древними обычаями жителей сел от Тайшета до Иркутска знакомили чувашские творческие коллективы. Они не только показывали обряд, но и рассказывали, как в чувашских семьях встречали и провожали дорогих гостей, о том, какие тайны хранит чувашская вышивка.

Так, в селе Джогино ансамбль «Шура чечек» (Белая ромашка) организовал не только улах, но и участвовал в съемках фильма о чувашах, проживающих на территории Тайшетского района. А в Иркутске жительницы села Новолетники Зиминского района и участники ансамбля «Илем» провели мастер-класс по приготовлению чувашского национального напитка с?ра.

В марте в области на бис прозвучали чувашские песни. Такую оценку II областному песенному фестивалю чувашских хоровых коллективов «Песня – душа народа», фестивалю детской чувашской песни «Тусл?х х?лхем?» (Искорка дружбы), фестивалю-конкурсу эстрадной чувашской песни «К?м?л сас?» (Серебряный голос) дал информационный портал о жизни в Иркутске «ГлаголЪ. Иркутское обозрение».

С уважением относятся иркутские соплеменники и к родному языку. С 24 по 29 апреля «Юлташ» объявил Неделей чувашского языка. Праздники пройдут в Зиминском, Тайшетском и Балаганском районах. В программе – чтение чувашских сказок и легенд, мастер-классы «Поговорим по-чувашски», выставки народных костюмов, творческие вечера. К примеру, в Иркутске 26 апреля в библиотеке имени семьи Полевых пройдет час чувашской поэзии и выставка книг «Чуваши и Чувашия». А еще в течение всей недели в ряде школ Иркутска будет демонстрироваться фильм «История великого народа».

Самым же значимым событием Дней чувашской культуры в Иркутской области должен стать «Всечувашский Акатуй на Байкале». Кстати, его проект поддержан правительством Иркутской области отдельным грантом. Запланирован он на 4 июня, а съедутся на праздник чуваши из всех регионов России.

Фото: Об открытии Ассоциацией чувашей Тюменской области мемориального барельефа Никиты Бичурина сообщили практически все местные СМИ.

Фото: Фестиваль детской чувашской песни в Иркутской области пользуется большой популярностью.

Проект реализуется при поддержке Мининформполитики Чувашии