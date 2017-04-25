Контрольно-счетная палата Чувашской Республики отметила своё 20-летие

25 апреля состоялось расширенное заседание Совета контрольно-счетных органов Чувашской Республики, приуроченное к 20-летию создания Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики.

В мероприятии приняли участие Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина, руководители и представители законодательной власти, надзорных органов.

От имени Главы региона Михаила Игнатьева сотрудников Контрольно-счетной палаты поздравил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики Юрий Васильев. Он отметил большую роль контрольно-счетных органов в решении ключевых задач, направленных на защиту экономических интересов Чувашии и её населения. «За короткое время вы состоялись как важное звено, которое контролирует каждый бюджетный рубль, выстроили нормальную работу со всеми государственными органами, сплотили структуры финансового контроля муниципалитетов», – подчеркнул он.

Председатель Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светлана Аристова подвела итоги деятельности службы за прошедшие 20 лет. Она подчеркнула, что за этот период проведено более 680 контрольных и 850 экспертно-аналитических мероприятий с охватом более 1300 объектов, в бюджеты разных уровней возвращено более 54 млн рублей.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов отметил огромную ревизионную работу, которая позволила Контрольно-счетной палате занять достойное место среди госорганов контроля Чувашии.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Светлана Енилина обратила внимание на налаженное взаимодействие, которое за последние годы позволило усилить контроль за использованием межбюджетных трансфертов, выделенных из республиканского бюджета на софинансирование социально значимых мероприятий. Основной совместной задачей на 2017 год профильный министр назвала необходимость эффективной работы за соблюдением финансовой дисциплины в целях получения большей отдачи от вложенных бюджетных средств, в том числе в отношении реализуемых приоритетных проектов в здравоохранении, образовании, дорожном строительстве и ЖКХ.

За заслуги в области экономики и финансовой деятельности сотрудникам Контрольно-счетной палаты Чувашской Республики в торжественной обстановке были вручены награды.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики