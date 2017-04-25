В заповеднике “Присурский” заработала система раннего обнаружения лесных пожаров

В государственном природном заповеднике «Присурский» впервые на территории Чувашской Республики на боевое дежурство заступил «Лесной дозор» – система раннего обнаружения и оповещения о лесных пожарах.

В последнее десятилетие мы все почувствовали на себе происходящие изменения в климате. Одно из неблагоприятных последствий этих изменений – возросшие риски возникновения природных пожаров, особенно в лесах. Всем нам памятен жаркий и сухой 2010 год, приведший к распространению пожаров на значительных лесных площадях. В последующие годы были аномально жаркие месяцы в 2014-2016 годах. И хотя весна 2017 года холодная и затяжная, работники лесных служб, заповедников и национальных парков, МЧС интенсивно готовятся к пожароопасному периоду.

Государственный природный заповедник «Присурский» впервые на территории Чувашской Республики в начале апреля 2017 года ввел в рабочий режим систему раннего видеообнаружения и оповещения о лесных пожарах «Лесной дозор». Что это за система и как она может помочь оперативно обнаружить пожар, рассказал директор заповедника «Присурский» Евгений Осмелкин.

– Как появилась идея установки этой системы?

– Активно данную систему стали продвигать после пожаров 2010 г. Большинство регионов в Европейской части России и непосредственные соседи Чувашии либо приступили к установке этих комплексов, планируют их установку или расширяют существующую сеть. В Нижегородской области, например, уже установлено более 50 камер, ведется работа в Республике Марий Эл, Ульяновской области, Мордовии.

Заповедник «Присурский» несколько лет присматривался к возможности установки данной системы. Как известно, территория Алатырского участка заповедника сильно пострадала от пожаров в 2010 г. “Практически каждый год мы вынуждены тушить до 5-7 возгораний со стороны соседей, чтобы предотвратить переход огня в леса заповедника. В основном, это железная дорога. И здесь очень важно, чтобы сигнал о возгорании поступал оперативно, а точка возгорания определялась максимально точно. К сожалению, в предыдущие годы информация не всегда приходила вовремя, поэтому и были лесные пожары в 2014 году», – добавляет Евгений Осмелкин.

– Что из себя представляет система “Лесной дозор”?

– Это комплекс, который включает специальную видеокамеру (или несколько видеокамер) с круговым обзором в 360 градусов. Камеры закрепляются на вышках, например, сотовой связи, и, используя каналы связи сотовых компаний, передают изображение на сервер компании-разработчика. Специальное программное обеспечение позволяет определить источники возгораний, расстояние до них. Эта информация поступает владельцу камер, в нашем случае заповеднику «Присурский», в режиме on-line на компьютер оператора.

Оператор оценивает возможную угрозу. Главное определить, относится ли обнаруженное задымление к потенциально опасным. Если да, то определяется положение источника задымления на местности. В итоге мы в реальном времени получаем информацию о возможных источниках возгорания. В течение 20-30 минут устанавливаются координаты и размещение на карте местности с точностью до 150-200 м. Причем координаты потенциального возгорания и картинку с картой местности можно отправить на сотовый телефон или электронную почту. В случае необходимости камеру можно перевести в «ручной режим» и детально изучить интересующий участок территории. Радиус действия камеры в зависимости от прозрачности воздуха достигает 20 км. Важно отметить, что относительно небольшая площадь территории заповедника «Присурский» полностью попадает в поле обзора камеры. Мы можем контролировать и прилегающие территории.

– Какие преимущества имеет система «Лесной дозор» по сравнению с традиционными методами обнаружения пожаров?

– Если вы обращали внимание, то во многих лесничествах до сих пор стоят пожарные вышки, на которых в пожароопасный период должны находиться наблюдатели и фиксировать появление задымления, расстояние до него, примерное направление. В идеале данные с разных вышек должны сопоставляться, что теоретически позволяет относительно точно определять место возгорания. Теперь представьте, что на каждую вышку нужно направить наблюдателя, оплачивать его работу. Но вовсе нет гарантии, что человек сможет точно определить направление и предполагаемое место.

При использовании системы «Лесной дозор» один оператор (наблюдатель), находясь в помещении, а не на солнцепеке или в компании с комарами, как это бывает в пожароопасный период, может анализировать до 20 камер. По идее, такого количества камер хватило бы, чтобы «закрыть» леса по всей Чувашии. У нас всего 1 камера, которая контролирует территорию Алатырского участка заповедника «Присурский» и ближайших соседей.

Понятно, что это не панацея. Мало обнаружить очаг, надо его еще быстро ликвидировать – этого система «Лесной дозор» не сделает. Нужны обученные люди, специальная техника. Но, несомненно, данная система является тем подспорьем, которое обеспечивает более быстрое обнаружение и более точную локализацию очага возгорания. При тестировании «Лесного дозора» операторы достаточно точно определяли места сжигания порубочных остатков в соседних лесничествах, точку расположения тепловоза в момент его фиксации камерой. Немаловажно, что в любом месте, где есть доступ в Интернет, можно подключиться к «Лесному дозору» и отследить информацию с камеры.

– Вероятно, такое новшество достаточно затратно, если до сих пор в Чувашской Республике никто его не установил, при всех описанных Вами преимуществах «Лесного дозора»?

– Не могу отвечать за всех. Наверное, считают, что это очень дорого. Но когда я рассказывал о стоимости установки «Лесного дозора» директорам лесничеств, они удивлялись, что цена в несколько раз ниже того, что они себе представляли. Конечно, все новое вызывает вопросы. Может быть, наш пример подвигнет и кого-то еще. Коллеги из национального парка «Чăваш Вăрманĕ» тоже заинтересовались. Все-таки 21 век за окном. Тем более, что камеры разных владельцев можно объединить в сеть, что повысит точность обнаружения и площадь охвата лесных территорий нашей республики.

Одним словом, жизнь покажет обоснованность наших вложений. В идеале, конечно, хотелось бы, чтобы система «Лесной дозор» стала не фактором ежедневного беспокойства, а служила гарантом спокойствия и защищенности территории заповедника «Присурский» от пожаров.

Источник: Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики