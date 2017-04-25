В 2017 году в Чебоксарах отремонтируют 29,1 км дорог

При поддержке Президента Российской Федерации В.В. Путина осуществляется реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В данную программу вошла Чувашская Республика («Чебоксарская агломерация»).

Под термином «Чебоксарская агломерация» понимается образуемая городом Чебоксары «ядром агломерации» и муниципальными образованиями городом Новочебоксарск, Моргаушского и Чебоксарского районов – «спутниками» многокомпонентной системы с интенсивным производственным, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток.

В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в Чебоксарах планируется отремонтировать 27 дорожных участков на общую сумму 737,404 млн рублей.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики