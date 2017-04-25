Студенты инженерного факультета ЧГСХА отличились на всероссийской олимпиаде в Саранске

Команда студентов инженерного факультета Чувашской ГСХА приняла участие в заключительном туре всероссийской студенческой олимпиады по агроинженерии. Олимпиада проходила с 17 по 21 апреля 2017 года в г. Саранске на базе ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева».

В программу мероприятия был включен целый ряд мероприятий: 1) всероссийский студенческий научный фестиваль «Студенческая молодежь – науке»; 2) всероссийский научно-методический семинар «Особенности обучения студентов агроинженерных вузов в условиях олимпиадной среды»; 3) всероссийский студенческий конкурс инновационных идей.

В олимпиаде приняли участие 20 команд ведущих аграрных вузов России.

Команда Чувашской ГСХА выступала под руководством доцента кафедры технического сервиса Владимира Иванова в следующем составе: Максима Алексеева, Евгения Алямшина, Александра Борисова, Александра Яковлева (студенты 4 курса) и Дмитрия Павлова (3 курс).

Команда студентов инженерного факультета показала хорошие знания при выполнении всех поставленных конкурсных задач: решение теоретических задач; выполнение практических заданий; викторина; выполнение инновационных идей.

По итогам конкурса команда Чувашской ГСХА заняла второе место. В конкурсе инновационных идей команда заняла первое место.

Надеемся, что олимпиада позволила раскрыть у студентов творческие способности в решении конкурсных задач, выполнении практических и тестовых заданий, а также при реализации инновационных идей. Кроме того, олимпиада помогла расширить кругозор, познакомиться с новыми интересными людьми, студентами других вузов по будущей профессии.

Источник: Ленинский район г.Чебоксары