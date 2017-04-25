В МИД России состоялась презентация Чувашской Республики

24 апреля в Большом особняке Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве прошла презентация Чувашской Республики для иностранного дипломатического корпуса.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, открывая презентацию, охарактеризовал Чувашию как один из наиболее динамичных регионов России. Он отметил, что в 2016 г. темпы промышленного производства превысили средние показатели по стране, республика энергично диверсифицирует экономику, открывает новые предприятия. «Чувашия последовательно расширяет международные и внешнеэкономические связи, привлекает иностранные капиталовложения. В республике активно работают компании из Германии, Японии, ряда других стран. Совместные проекты осуществляются в автомобильной, электротехнической, пищевой промышленности», – отметил в своем выступлении Сергей Лавров и пожелал руководству Чувашии, Главе Республики Михаилу Игнатьеву и всем жителям республики успехов и благополучия.

В своем выступлении Глава Чувашии поблагодарил Сергея Лаврова за предоставленную возможность для презентации региона и за теплый прием. Он подчеркнул, что сегодня в республике созданы все условия для успешного развития реального сектора экономики. Примером тому служит успешная работа как отечественных предприятий, так и компаний с участием иностранного капитала. «На территории республики успешно работают компании Испании, Италии, Японии, Сербии, Германии, Швейцарии, Китая. Одни из последних примеров – подписанные соглашения с немецкой компанией Weidmüller и компанией Siemens, которые уже в этом году откроют в Чувашии свои производственные площадки», – отметил Михаил Игнатьев.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин рассказал об экономическом и кадровым потенциале Чувашии и возможностях для развития взаимовыгодного делового сотрудничества.

В настоящее время зарубежными партнерами республики являются предприятия из 92 стран мира. Чувашская Республика поставляет на экспорт продукцию машиностроительной, химической, электротехнической, строительной отраслей, лесной промышленности и деревообработки, легкой промышленности, кондитерские изделия. Кроме того, республика проводит большую работу по созданию благоприятного инвестиционного климата. «У нас действует широкий спектр мер финансовой и нефинансовой поддержки. Это налоговые льготы, предусматривающие освобождение инвесторов от уплаты налога на имущество организаций и понижения налоговой ставки налога на прибыль организаций; государственные гарантии Чувашской Республики под коммерческие кредиты; субсидии на подготовку инвестиционных площадок «под ключ», и другие. В республике создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности, одной из главных задач которого является сопровождение инвесторов на всех стадиях реализации инвестиционных проектов», – рассказал Владимир Аврелькин.

О своем опыте работы с Чувашской Республикой рассказали представители крупных компаний. «Именно в Чувашии мы нашли самый высокий уровень подготовки электротехнических кадров. Также отмечу постоянную готовность и желание властей республики оказывать содействие в развитии производственных предприятий. Я вижу внимание к нашим проблемам, желание в самые короткие сроки найти им решение – это характерно как для представителей профильного министерства, так и лично для Главы Чувашской Республики», – сказал Президент группы компаний «АБС Электро» Ненад Попович.

Директор компании Roca Group в России и СНГ Игорь Левченков обратил внимание, что из пяти заводов компании в России три расположены в Чувашской Республике. В свои производства в России Roca Group в общей сложности инвестировала около 200 млн евро, 40% из которых пришлись на предприятия в Чувашской Республике. «На протяжении инвестиционного пути развития Roca Group мы всегда чувствовали поддержку со стороны Чувашской Республики и лично руководителя региона Михаила Игнатьева. Такая поддержка очень значима и важна для нас. Не случайно компания готова развивать свою инвестиционную деятельность в республике. В частности, в этом году будет реализован проект по увеличению мощностей завода акриловых ванн на 50%», – сообщил Игорь Левченков.

Отметим, в мероприятии приняли участие более 90 зарубежных дипломатических представительств.

В рамках презентации была развернута выставочная экспозиция о достижениях республики, карта Чувашии, стенды с информацией об известных людях, прославивших республику, таких как Геннадий Айги, Андриян Николаев, Никита Бичурин, Иван Яковлев. Гости смогли оценить блюда чувашской национальной кухни, ознакомиться с экспозицией чувашского национального костюма и песенно-танцевальным и обрядовым фольклором в исполнении коллектива «Сявал».

Напомним, предыдущая презентация Чувашии в МИД России состоялась в 2008 году, гостями мероприятия стали представители 55 иностранных посольств.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики