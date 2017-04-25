Внешнеторговый оборот Чувашии за год вырос на 3,6%

В настоящее время 92 страны являются торговыми партнерами Чувашии.

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Чувашии по итогам 2016 года увеличился на 3,6% по сравнению с 2015 годом. Об этом заявил Глава республики Михаил Игнатьев на презентации экономического и инвестиционного потенциала региона в Министерстве иностранных дел РФ.

“По итогам 2016 года внешнеторговый оборот Чувашской Республики по сравнению с 2015 годом увеличился на 3,6%, несмотря на сложный период. Это очень хорошая, позитивная динамика”, – сказал он. Михаил Игнатьев уточнил, что торговыми партнерами Чувашии являются 92 страны мира.

По его словам, в Чувашии ведется большая работа по повышению транспортной доступности, республика принимает участие в строительстве высокоскоростной магистрали “Москва – Казань”. “В недалекой перспективе дорога из Чебоксар в Москву на поезде будет занимать всего 3 часа”, – подчеркнул Михаил Игнатьев. Он также добавил, что участок дороги, пролегающий через Чувашию, станет частью высокоскоростной магистрали “Москва – Пекин” и проекта “Шелковый путь”.

Презентация экономического и инвестиционного потенциала Чувашии проходит 24 апреля в Доме приемов МИД России. В ней также принимают участие Глава республики Михаил Игнатьев, представители Совета Федерации, Государственной думы, федеральных органов исполнительной власти, а также сотрудники 96 зарубежных дипломатических представительств.

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Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики